Desde Aguas Andinas recomendaron almacenar agua y dar prioridad al consumo humano.

Aguas Andinas anunció que este jueves 6 de noviembre se realizará un nuevo corte de agua en distintos sectores de varias comunas de la Región Metropolitana (RM).

De acuerdo a la compañía, la suspensión del servicio forma parte de los trabajos programados por la empresa sanitaria y, en algunos casos, podrían extenderse hasta por 12 horas.

Según la empresa, el corte de agua en la RM afectará a algunas zonas de las comunas de Renca, La Granja, La Florida, Peñalolen y Vitacura

Debido a lo anterior, desde Aguas Andinas recomendaron a los vecinos almacenar agua con anticipación, mantener los recipientes tapados y dar prioridad al consumo humano durante la suspensión. Tras concluir los trabajos, el suministro se restablecerá de manera gradual.

Junto a ello, los detalles sobre las zonas y los horarios afectados también pueden consultarse en el sitio web oficial de Aguas Andinas al que puedes acceder HACIENDO CLIC ACÁ.

Confirman corte de agua por 12 horas en la RM: estos son los sectores afectados

Renca: desde las 15:00 hasta las 21:00 horas

La Granja: desde las 15:30 hasta las 21:00 horas

La Florida: desde las 15:00 hasta las 21:00 horas

Peñalolén: desde las 15:00 hasta las 21:00 horas

Vitacura: desde las 15:00 hasta las 3:00 horas del viernes 7 de noviembre