Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Buen Dato

Confirman corte de agua por 12 horas en la RM: estos son los sectores afectados

Desde Aguas Andinas recomendaron almacenar agua y dar prioridad al consumo humano.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

Aguas Andinas anunció que este jueves 6 de noviembre se realizará un nuevo corte de agua en distintos sectores de varias comunas de la Región Metropolitana (RM).

De acuerdo a la compañía, la suspensión del servicio forma parte de los trabajos programados por la empresa sanitaria y, en algunos casos, podrían extenderse hasta por 12 horas.

Según la empresa, el corte de agua en la RM afectará a algunas zonas de las comunas de Renca, La Granja, La Florida, Peñalolen y Vitacura

Debido a lo anterior, desde Aguas Andinas recomendaron a los vecinos almacenar agua con anticipación, mantener los recipientes tapados y dar prioridad al consumo humano durante la suspensión. Tras concluir los trabajos, el suministro se restablecerá de manera gradual.

Junto a ello, los detalles sobre las zonas y los horarios afectados también pueden consultarse en el sitio web oficial de Aguas Andinas al que puedes acceder HACIENDO CLIC ACÁ.

Confirman corte de agua por 12 horas en la RM: estos son los sectores afectados

Renca: desde las 15:00 hasta las 21:00 horas

La Granja: desde las 15:30 hasta las 21:00 horas

La Florida: desde las 15:00 hasta las 21:00 horas

Peñalolén: desde las 15:00 hasta las 21:00 horas

Vitacura: desde las 15:00 hasta las 3:00 horas del viernes 7 de noviembre

Notas relacionadas

55 años del Hotel Sheraton, un clásico de Santiago
Sociedad

55 años del Hotel Sheraton, un clásico de Santiago

No solo los ilustres pasajeros que han pasado por este hotel han forjado su rica historia. Esta incluye un proyecto inicial de origen estatal, un edificio icónico que fue cambiando con el tiempo, los peligros de expropiación durante la UP para transformarlo en hospital, varias tragedias, una cábala deportiva que resultó de lo más bien, programas de TV, glamour y buena gastronomía... entre muchas otras cosas.

Álvaro Peralta Sainz