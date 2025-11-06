MAPAS – Revisa las 10 comunas que tienen corte de luz programado este jueves en Santiago

La interrupción afectará a sectores específicos y tendrá una duración de siete horas.

La empresa Enel Distribución informó que este jueves 6 de noviembre se realizará un nuevo corte de luz programado en distintas comunas de Santiago.

Según explicó la compañía, estas interrupciones se deben a trabajos de mantenimiento y conexión de nuevos clientes, los cuales podrían extenderse por más de cinco horas consecutivas.

Enel señaló que la medida fue informada con anticipación para que los vecinos pudieran tomar las precauciones necesarias y así reducir las molestias causadas por la suspensión del servicio.

En total, tres comunas se verán afectadas por estos cortes, cuyos detalles pueden consultarse en el sitio web de Enel, en la sección destinada a informar sobre las actividades de mantenimiento programadas.

Si deseas comprobar si tu vivienda se encuentra dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador habilitado por Enel haciendo CLIC ACÁ.

Por otro lado, en caso de que el corte afecte a personas electrodependientes, se puede solicitar asistencia comunicándose con la empresa a los números 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

MAPAS – Revisa las 10 comunas que tienen corte programado este jueves en Santiago

Vitacura: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Huechuraba: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Recoleta: desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Quinta Normal: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Santiago: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Ñuñoa: desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

La Reina: desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Macul: desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Cerrillos: desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Maipú: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.