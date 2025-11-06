Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Buen Dato

MAPAS – Revisa las 10 comunas que tienen corte de luz programado este jueves en Santiago

La interrupción afectará a sectores específicos y tendrá una duración de siete horas.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

La empresa Enel Distribución informó que este jueves 6 de noviembre se realizará un nuevo corte de luz programado en distintas comunas de Santiago.

Según explicó la compañía, estas interrupciones se deben a trabajos de mantenimiento y conexión de nuevos clientes, los cuales podrían extenderse por más de cinco horas consecutivas.

Enel señaló que la medida fue informada con anticipación para que los vecinos pudieran tomar las precauciones necesarias y así reducir las molestias causadas por la suspensión del servicio.

En total, tres comunas se verán afectadas por estos cortes, cuyos detalles pueden consultarse en el sitio web de Enel, en la sección destinada a informar sobre las actividades de mantenimiento programadas.

Si deseas comprobar si tu vivienda se encuentra dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador habilitado por Enel haciendo CLIC ACÁ.

Por otro lado, en caso de que el corte afecte a personas electrodependientes, se puede solicitar asistencia comunicándose con la empresa a los números 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

MAPAS – Revisa las 10 comunas que tienen corte programado este jueves en Santiago

Vitacura: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Huechuraba: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Recoleta: desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Quinta Normal: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Santiago: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Ñuñoa: desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

La Reina: desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Macul: desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Cerrillos: desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Maipú: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Notas relacionadas

Francisco ‘Pancho’ Orrego: “Si Chile Vamos no está en la foto el 16 de noviembre apoyando al candidato de derecha que pase, es traición a la patria”
Política

Francisco ‘Pancho’ Orrego: “Si Chile Vamos no está en la foto el 16 de noviembre apoyando al candidato de derecha que pase, es traición a la patria”

En entrevista con EL DÍNAMO, el candidato a diputado por el Distrito 10 afirma que la derecha debe unirse tras cualquier candidato que pase a segunda vuelta, ya sea Matthei, Kast o Kaiser. Además, defiende la idea de dar la "batalla cultural" y su identidad como persona de derecha sin tapujos: Si van a votar por mí, es por mi consecuencia. Porque saben que van a la segura con un candidato de derecha que va a votar como ellos quieren que vote en el Congreso”.

Daniel Lillo