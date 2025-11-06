Noche de los Teatros 2025: revisa las funciones, homenajes y actividades gratuitas en todo el país

Entre los montajes destacados de la programación figuran Yerma en el Teatro Sidarte, Poema de Chile en el Teatro Nacional Chileno, Las tres hermanas en Teatro UC, Antes en Teatro Mori Bellavista, y El guionista del presidente en Teatro Mori Vitacura, entre otros.

Este viernes 7 de noviembre, los escenarios volverán a brillar con una nueva edición de la Noche de los Teatros 2025, iniciativa impulsada por el Ministerio de las Culturas y la Red Salas de Teatro Metropolitana.

Este año, la jornada rendirá un emotivo tributo al actor Héctor “Tito” Noguera, Premio Nacional de Artes de la Representación 2015, destacando su enorme aporte al teatro chileno.

“A solo unos días de despedir a ‘Tito’ Noguera, es muy significativo poder dedicarle esta versión de la Noche de los Teatros, una de las disciplinas en que fue referente para muchas generaciones”, señaló la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo.

La celebración contempla más de 20 funciones gratuitas distribuidas en distintas comunas de la Región Metropolitana, además de la entrega de más de 2.000 entradas sin costo.

La presidenta de la Red Salas de Teatro Metropolitana, Andrea Pérez de Castro, resaltó el valor de esta iniciativa en la reactivación del circuito escénico. “Reafirmamos el compromiso con la democratización del acceso a las artes escénicas, en una gran noche dedicada a Tito Noguera y al reencuentro con nuestros públicos”, expresó.

Entre los montajes destacados de la programación figuran Yerma en el Teatro Sidarte, Poema de Chile en el Teatro Nacional Chileno, Las tres hermanas en Teatro UC, Antes en Teatro Mori Bellavista, y El guionista del presidente en Teatro Mori Vitacura, entre otros.

La celebración también tendrá presencia en regiones: en Lota (Biobío) se presentará La pérgola de las flores; en Valparaíso se realizarán nueve funciones simultáneas; y en Coyhaique se exhibirá El abuelo que saltó por la ventana y se largó.

Para revisar toda la programación, funciones y lugares donde se presentarán las obras debes ingresar a ESTE LINK.