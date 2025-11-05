A una semana de su muerte: las comunas que buscan homenajear a Héctor Noguera con su propia calle

Estas iniciativas buscan destacar la trayectoria del fallecido actor y la huella que dejó en estas zonas de la capital.

Una semana ha pasado desde la muerte del destacado actor Héctor Noguera y los homenajes no se detienen porque hay dos comunas que buscan distinguirlo con su propia calle.

Por un lado está Ñuñoa, donde el alcalde Sebastián Sichel anunció al Concejo Municipal de Ñuñoa la propuesta de cambio de nombre de la calle Jorge Washington —en el tramo comprendido entre Balbina Vera e Irarrázaval— por el del fallecido intérprete.

La iniciativa busca rendir homenaje a “su invaluable aporte al teatro chileno y, en particular, a su papel en la consolidación del Teatro UC“, ubicado en Plaza Ñuñoa, donde ejerció como director.

Sichel destacó que esta propuesta fue conversada con la familia del actor, el rector de la Universidad Católica y la vicepresidenta del COSOC, quienes manifestaron su acuerdo y satisfacción. “Nos sobran los nombres de calles de militares y nos faltan de artistas. Este cambio —que dependerá de la votación del Concejo Municipal— es el mayor reconocimiento que podemos entregar a alguien que aportó de la forma en que lo hizo Héctor Noguera“, afirmó.

El alcalde agregó que este gesto representa una deuda cultural y simbólica con quienes han contribuido a hacer de Ñuñoa un territorio que respira arte y comunidad. “Nombrar una calle con su nombre es una manera de mantener vivo su legado y de agradecerle por haber puesto al teatro chileno en el corazón de nuestra comuna”, agregó.

A esta propuesta se suma la de Peñalolén, quienes también buscan entregarle a Héctor Noguera su propia calle. El alcalde Miguel Concha presentará la iniciativa al Concejo Municipal para homenajear al director teatral y fundador Teatro Camino, el que está ubicado en la Comunidad Ecológica de Peñalolén.

“Héctor Noguera es un referente del arte, la cultura y la formación de actores en Chile”, señaló Concha, quien destacó que “es un honor para los peñalolinos poder dedicarle un espacio a alguien que nos ha dado tanto“.

A diferencia de Ñuñoa, aún no está definido dónde está la calle en honor a Héctor Noguera, pero se busca que sea cerca del Teatro Camino. “Es una manera hermosa de mantener viva su entrega al arte y a la comunidad”, agregó el jefe comunal.