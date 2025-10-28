“Legendario artista” y “parte importante del legado cultural”: las reacciones a la muerte del actor Héctor Noguera

El reconocido actor falleció este martes, dejando una huella imborrable en la cultura de nuestro país. Considerando lo anterior, el presidente Boric decretó Duelo Nacional.

El reconocido actor y director de teatro, Héctor Noguera, falleció este martes 28 de octubre a los 88 años, dejando una huella imborrable en la cultura nacional.

El intérprete, que en 2015 ganó el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales, se encontraba en un delicado estado de salud, pero eso no le impidió trabajar hasta sus últimos días en la nocturna Aguas de Oro de Mega y en la obra de teatro Caballo de feria, que él escribió y protagonizó.

A lo largo de su vida, se casó dos veces y en total tuvo seis hijos, dos varones y cuatro mujeres, entre ellas las también actrices Amparo y Emilia Noguera.

Las reacciones a la muerte del legendario actor Héctor Noguera

Tras la muerte de Héctor Noguera, su hija, la actriz Amparo Noguera, expuso que “me gustaría que lo recuerden como un hombre justo, como un actor maravilloso, como una persona muy generosa y como parte importante del legado cultural de este país”.

A través de sus redes sociales, el presidente Gabriel Boric manifestó su pesar, señalando que “ha partido Héctor Tito Noguera, un gigante del teatro, un gigante de Chile. Se va físicamente pero su legado queda indeleble en las generaciones que formó, en las audiencias que conmovió, en las tablas que pisó, en los chilenos y chilenas que durante tantos años lo dejaron entrar a su casa a través de la televisión”.

“Gracias Tito por tu compromiso con la cultura y con la construcción de un país más justo. Un abrazo gigante a su familia, a Claudia, Piedad, Amparo, Emilia, Diego y Damián. En honor a su vida he decidido decretar Duelo Oficial, hoy martes 28 de octubre, en todo el territorio nacional”, añadió.

El Ministerio de las Culturas destacó su “talento, compromiso y sensibilidad dejó un legado sensible y contundente en la cultura de nuestro país”.

Despedimos con mucha tristeza a Héctor Noguera, actor, director y maestro del teatro chileno.



Desde el sindicato de Chileactores informaron su deceso y destacaron el gran legado que deja en el mundo del teatro chileno.

“Con profundo dolor lamentamos informar la sensible partida de nuestro socio fundador, eterno compañero y legendario artista nacional, Héctor Noguera Illanes. Cada palabra será siempre insuficiente para dimensionar el inmenso legado que deja nuestro querido Tito. A lo largo de 67 años de trayectoria, fue un creador pionero y una figura esencial en el patrimonio cultural de nuestro país”.

Desde el mundo actoral, otras figuras se han pronunciado para despedir a Noguera, como Jaime Vadell, quien expresó que “es una pérdida enorme para el teatro, porque Héctor era un tipo único, incluso físicamente. Una personalidad muy particular. Yo lo conozco de hace mil años… y se va yendo todo el mundo. Esto me cayó como un baldazo de agua fría. Dolorosísimo”.

“Fue un hombre que se dedicó a dar. No le importó lo que le pasara en lo económico, en lo personal, en los dolores. Se dedicó al arte sin alardes, con una discreción, una medida, una elegancia… valores que se están perdiendo en un país que se pone cada vez más chabacano. Ese es su legado. Ojalá lo recojan“, describió.

Patricio Torres también se refirió a la partida de Noguera y expuso: “Una leyenda descansa en paz Tito”. Por su parte, Maitén Montenegro escribió: “Gracias por tanto teatro compartido y tantos roles desplegados”.

Javiera Contador comentó: “Buen viaje Tito querido”, mientras que Elvira Cristi enfatizó que fue “un honor haber compartido con él abrazos sinceros a su familia. Mi más sentido pésame”.

Por otro lado, la presentadora de TV, María Luisa Godoy, expresó: “Hoy despedimos con el corazón lleno de gratitud a un gigante de nuestra cultura. Gracias, Héctor Noguera, por cada personaje, cada escena y cada emoción que nos regalaste. Tu talento, tu humildad y tu amor por el arte quedarán por siempre en nuestra memoria”.