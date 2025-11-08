Cuándo parte la postulación al cuarto proceso de Subsidio Eléctrico

Este beneficio se dividirá en seis cuotas y se pagará de manera mensual entre febrero (incluyendo la cuota de enero y febrero) y junio del año 2026.

El Ministerio de Energía anunció la fecha que comenzará el cuarto proceso de postulación al subsidio eléctrico, beneficio que se aplicará en el primer semestre del 2026.

Según detalló, la cartera, este subsidio consiste en un descuento en las cuentas de la luz a los hogares que pertenezcan al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH) y que estén con las cuentas al día; además de quienes tengan familiares inscritos en el Registro Nacional de Electrodependientes.

“Actualmente, más de 1.8 millones de hogares a nivel nacional reciben este beneficio, es decir, 1 de cada 4 hogares en Chile han visto reflejado este año en sus cuentas de la luz un descuento que fluctúa entre los $37 mil y $68 mil. En muchos casos, dependiendo del nivel de consumo de dichos hogares, las familias han recibido una boleta costo $0. Esto lo convierte en la segunda política social más masiva después de la Pensión Garantizada Universal, PGU, por lo que las familias hacen una valoración muy positiva de esta medida”, declaró Álvaro García, biministro de Energía y de Economía, Fomento y Turismo.

¿Cuándo se postula al cuarto proceso del Subsidio Eléctrico?

Esta postulación se iniciará el martes 25 de noviembre y se extenderá hasta el viernes 5 de diciembre del 2025.

¿Cómo postular al Subsidio Eléctrico?

El proceso se llevará adelante a través de la plataforma Subsidio Eléctrico o en la Ventanilla Única Social con la Clave Única. Quienes no cuenten con Clave Única pueden realizar el trámite en las sucursales de ChileAtiende.

¿Cuál es el monto del beneficio?

Los hogares con 1 integrante recibirán en total $30.270

Los hogares con 2 o 3 integrantes recibirán $39.348

Los hogares de 4 o más integrantes recibirán $54.486.

Este beneficio se dividirá en seis cuotas y se pagará de manera mensual entre febrero (incluyendo la cuota de enero y febrero) y junio del año 2026.