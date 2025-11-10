La medida tiene por objetivo facilitar el retorno del público y evitar aglomeraciones en los alrededores del Estadio Nacional.

Este martes 11 y miércoles 12 de noviembre, Dua Lipa se presentará en el Estadio Nacional, en la Region Metropolitana, ocasión en la que el Metro de Santiago extenderá sus horarios de funcionamiento.

En esta oportunidad, la reconocida artista pop llegará a Chile con su gira Radical Optimism Tour, que ha recorrido distintas ciudades del mundo con gran éxito.

Ante la gran convocatoria que se espera, y con el objetivo de facilitar el retorno del público y evitar aglomeraciones en los alrededores del Estadio Nacional, Metro de Santiago reforzará especialmente las Líneas 3 y 6, que son las que entregan mejor conexión con el recinto.

Dua Lipa en Chile: confirman horario especial del Metro de Santiago para ambas noches

Desde DG Medios informaron que, con el fin de facilitar el regreso del público después del concierto, el Metro de Santiago operará de manera excepcional hasta las 12:30 de la noche.

La estación Estadio Nacional será la más cercana al recinto, aunque también se podrá acceder a través de Ñuble y Ñuñoa, todas pertenecientes a la Línea 6.

En cuanto a la salida, el servicio estará disponible únicamente en las Líneas 3 y 6, y la única combinación habilitada durante esa franja horaria será la de la estación Ñuñoa.