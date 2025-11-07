Tras decisión del TC: cuál es la última opción que le queda a Daniel Jadue para ser candidato

Daniel Jadue tuvo un nuevo traspié en su intención de aparecer en la papeleta de la elección del 16 de noviembre.

A nueve días de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, el Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisibles los requerimientos a través de los cuales el ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, buscara ser reincorporado en las papeletas para aparecer como candidato a diputado por el Distrito 9, en los comicios del 16 de noviembre.

De acuerdo con lo resuelto por la Primera Sala del TC, no existía la posibilidad de analizar los respectivos requerimientos presentados por el abogado de Daniel Jadue, Ciro Colombara, puesto que ya no existía una gestión pendiente ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

Según recordaron en su fallo las ministras Nancy Yáñez, Catalina Lagos y Alejandra Precht y el ministro Miguel Ángel Fernández, la existencia de dicha gestión pendiente constituye un requisito indispensable para pasar a ver el fondo en las inaplicabilidades.

La razón del TC para rechazar requerimientos de Daniel Jadue

“La acción constitucional deducida no puede prosperar en virtud de que la gestión pendiente ha concluido su tramitación ordinaria, no existiendo una gestión judicial en que pueda hacerse efectiva la eventual declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad solicitada por la parte requirente“, se establece en la resolución del TC frente a los requerimientos de Daniel Jadue.

La última opción que le queda al ex alcalde de Recoleta para aparecer en la papeleta es el recurso de protección que está pendiente de revisión en la Primera Sala de la Corte Suprema.

Lo anterior, luego de que la semana pasada la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible ese recurso de protección que presentó Daniel Jadue en contra del Servicio Electoral (Servel).

Dicha acción fue interpuesta por la defensa de Jadue y apuntó a la “omisión de resolver de manera urgente” la petición del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, para que el militante de su colectividad apareciera en la papeleta.