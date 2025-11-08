Comando Jara reitera su distancia con La Moneda: “Tiene un proyecto que supera con creces lo realizado por Boric”

El senador Núñez adelantó que en la previa de las elecciones presidenciales del próximo 16 de noviembre, “vamos a tener mucha polarización, mucha agresión y mucha descalificación de parte de la derecha y de la extrema derecha”.

El senador Daniel Núñez (PC), parte del comando presidencial de Jeannette Jara, volvió a dejar claro la distancia que existe entre La Moneda y el equipo de la candidata oficialista, al dejar ver una serie de cuestionamientos al Gobierno.

El legislador dejó ver estas críticas a la gestión del presidente Gabriel Boric en una entrevista con El Siglo, el medio de comunicación de la colectividad.

Para Daniel Núñez, “Jeannette Jara es una figura política que tiene sello propio, una personalidad muy nítida, y tiene un proyecto que supera con creces todo lo que se ha realizado en el Gobierno del presidente (Gabriel) Boric, así que, desde ese punto de vista, ella instalará una mirada propia y que es de superación de lo que se hizo hasta ahora en materia de políticas públicas y políticas sociales”.

En esta línea, el integrante del comando de Jeannette Jara recalcó que “lo que sí tenemos que tener claro y muy presente, es que la extrema derecha y la derecha, han asumido una actitud mucho más agresiva en Chile y también en el mundo, mucho más violenta, generando calamidades en diversas partes, como el genocidio en Palestina, y desde ese punto de vista uno ve que esos sectores en el país entraron en una fase agresiva y lamentablemente el comando y el jefe de campaña de Evelyn Matthei se contagiaron de esa actitud descalificatoria y agresiva”.

El senador Núñez adelantó que en la previa de las elecciones presidenciales del próximo 16 de noviembre, “vamos a tener mucha polarización, mucha agresión y mucha descalificación de parte de la derecha y de la extrema derecha y frente a eso nosotros tenemos que seguir dando a conocer nuestras propuestas y no aceptar las provocaciones que vienen de ese lado”.