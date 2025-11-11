La interrupción del suministro se extenderá por hasta siete horas en algunos sectores.

La empresa Enel informó que este martes 11 de noviembre se realizarán cortes de luz programados en 10 comunas de Santiago, como parte de trabajos programados en la red.

De acuerdo con lo señalado por la compañía, la interrupción del suministro se extenderá por hasta siete horas en algunos sectores.

En su sitio web, Enel explicó que “los cortes programados se informan con anticipación para que los clientes puedan planificar sus actividades con tiempo”.

Si deseas verificar si tu domicilio se verá afectado por estas suspensiones, puedes ingresar tu dirección en el buscador disponible en la página de Enel HACIENDO CLIC ACÁ. Allí podrás revisar todos los detalles correspondientes a tu zona.

Además, si la interrupción del servicio impacta a personas electrodependientes, Enel dispone de los siguientes números de contacto para solicitar asistencia: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

MAPAS – Cortes de luz en Santiago: revisa si tu comuna estará afectada este 11 de noviembre

El corte de suministro eléctrico programado para el lunes 11 de noviembre afectará a las comunas de Lo Barnechea, Vitacura, Recoleta, Conchalí, Ñuñoa, La Reina, Maipú, Lo Espejo, San Miguel y La Florida.

La Florida: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.





Lo Barnechea: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Vitacura: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Recoleta: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Conchalí: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Ñuñoa: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Reina: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Maipú: desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.

Lo Espejo: desde las 10:00 hasta las 13:30 horas.

San Miguel: desde las 09:00 hasta las 14:00 horas.