Meteorólogos en alerta por ola de calor: revisa los días en que se esperan más de 35ºC en Santiago

Según indicó la DMC, la Región Metropolitana se prepara intensos días de calor con condiciones propias del verano.

Se pronostican altas temperaturas en Santiago durante esta semana, con máximas que podrían llegar a los 30ºC, según informó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

El organismo indicó que este episodio de calor estará acompañado por cielos despejados en gran parte de la capital.

Además, los expertos advirtieron que las temperaturas elevadas podrían prolongarse hasta la próxima semana, cuando los termómetros incluso podrían alcanzar los 35ºC.

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, advirtió que Santiago enfrentará un “golpazo de calor que nos va a dejar noqueados” durante los próximos días.

El especialista explicó que “son temperaturas que se parecen notoriamente a una condición de verano”, anticipando un aumento significativo en los termómetros de la capital.

Leyton proyectó que, tras las elecciones presidenciales del domingo, el calor en la Región Metropolitana podría alcanzar los 35ºC.

“Pero después de este acto democrático, viene otra situación y ese no es un golpe, es un combo de campo, un combo en la cara. Vamos a llegar el día lunes 17 de noviembre hasta los 35°C”, afirmó el meteorólogo.

Alerta por ola de calor: revisa los días más calurosos de esta semana en Santiago

De acuerdo al pronóstico de Meteored, la temperatura para esta semana en Santiago será la siguiente:

Martes 11 de noviembre: Mínima 9ºC y máxima 23ºC.

Miércoles 12 de noviembre: Mínima 11ºC y máxima 29ºC.

Jueves 13 de noviembre: Mínima 14ºC y máxima 30ºC.

Viernes 14 de noviembre: Mínima 14ºC y máxima 28ºC.

Sábado 15 de noviembre: Mínima 13ºC y máxima 27ºC.

Domingo 16 de noviembre: Mínima de 14ºC y máxima de 28ºC.

Debido a lo anterior, desde el Ministerio de Salud (Minsal) en su sitio web, recomendaron: