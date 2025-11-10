En qué consiste la burbuja de aire cálido que provocará altas temperaturas en la RM

El pronóstico del tiempo indica que a partir del miércoles habrá un alza en las temperaturas mínimas y máximas.

La Región Metropolitana (RM) enfrentará altas temperaturas durante esta semana, con máximas que podrían superar los 30 °C en distintos sectores de la capital, debido a la presencia de una burbuja de aire cálido.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), este aumento se debe a la presencia de una masa de aire cálido proveniente del norte y una dorsal en altura, fenómeno que actúa como una burbuja que atrapa el calor sobre la zona central.

Junto a ello, Alejandro Sepúlveda, periodista experto en meteorología de Mega, explicó que “se establece el patrón anticiclónico, alta presión cálida sobre buena parte del país, lo que trae estabilidad atmosférica”.

Asimismo agregó que “esa alta presión se suma a una incursión, una dorsal en altura, una burbuja de aire cálido proveniente de sectores tropicales, que combinados entonces con la alta presión generan que suban las temperaturas por la presencia de viento cálido del este”.

Pronóstico de altas temperaturas para los próximos días en la RM

De acuerdo al meteorólogo de Mega, el pronóstico del tiempo para esta semana indica que “a partir del miércoles ya comenzaríamos a rondar los 30°C y así nos iríamos hasta el fin de semana de las elecciones del domingo, marcando el peak entre jueves y viernes, con temperaturas superiores a 30°C”.

Según Metored, las temperaturas para esta semana en la capital son las siguientes:

Martes 11 de noviembre: Mínima 9ºC y máxima 23ºC.

Miércoles 12 de noviembre: Mínima 11ºC y máxima 29ºC.

Jueves 13 de noviembre: Mínima 14ºC y máxima 30ºC.

Viernes 14 de noviembre: Mínima 14ºC y máxima 28ºC.

Sábado 15 de noviembre: Mínima 13ºC y máxima 27ºC.

Domingo 16 de noviembre: Mínima de 14ºC y máxima de 28ºC.

Debido a lo anterior, las autoridades recomendaron mantener una adecuada hidratación, evitar la exposición directa al sol en las horas de mayor radiación y extremar cuidados con niños, adultos mayores y mascotas, grupos más vulnerables ante las olas de calor.