English Summer Camps 2026: cómo postular a tu hijo a los campamentos gratuitos del Mineduc

El Programa Inglés Abre Puertas del Ministerio de Educación (Mineduc), en colaboración con la Fundación Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Santiago, lanzó la convocatoria para los English Summer Camps 2026, una propuesta gratuita, entretenida y práctica para que los escolares puedan aprender y practicar inglés durante el verano.

La iniciativa está dirigida a estudiantes de entre 5° básico y 4° medio que quieran practicar y aprender inglés.

Desde el Mineduc indicaron que los English Summer Camps “no son clases tradicionales de inglés, sino una experiencia activa y dinámica, llena de juegos, proyectos y desafíos en equipo”.

Se trata de una oportunidad para practicar inglés, conocer nuevos compañeros y participar en actividades que fomentan la comunicación, la creatividad y una visión distinta del mundo, según explican.

Los campamentos tienen una duración de cinco días, con horario de 10:00 a 15:30 horas, e incluyen alimentación Junaeb (desayuno, almuerzo y snack), seguro escolar del Mineduc, entrega de materiales y guías para todas las actividades. Además, los estudiantes que asistan al menos al 60% de la semana recibirán un diploma de participación.

English Summer Camps 2026: requisitos para postular

Ser estudiante que en 2026 pase a 5° básico, hasta 4° medio, de establecimientos de modalidad HC, TP o Artística de dependencia municipal, subvencionado, adm. delegada o SLEP. (Los estudiantes que en 2025 cursen 8° básico, deberán postular a los Camps para enseñanza media).

Estar disponible en las fechas indicadas para tu curso y región.

Completar los documentos de postulación.

Para postular a tu hijo o hoja debes ingresar a ESTE LINK y así conocer cuándo empiezan los Camps en tu región.