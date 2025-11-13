Los trenes podrán alcanzar velocidades máximas de 120 km/h y permitirá conexiones con las líneas 1 y 6 del Metro de Santiago.

Esta semana se llevó a cabo la ceremonia que marca el inicio de las obras del tren Alameda-Melipilla.

El proyecto, que seguirá el recorrido de la antigua línea ferroviaria hacia Melipilla y Cartagena, se desarrollará en tres etapas de construcción. Esta organización busca optimizar los plazos, coordinar trabajos urbanos complejos y garantizar una puesta en marcha progresiva.

Según indicaron desde el gobierno, el proyecto del tren Alameda-Melipilla considera una inversión superior a los US$ 1.900 millones y un recorrido de 61 kilómetros.

Tren Alameda-Melipilla en 45 minutos: conoce las estaciones y comunas que recorrerá

El tren contará con 11 estaciones distribuidas en 8 comunas: Estación Central, Cerrillos, Padre Hurtado, Maipú, Talagante, El Monte, Melipilla y Peñaflor. Además, permitirá conexiones con las líneas 1 y 6 del Metro de Santiago.

Se espera que operen 22 trenes eléctricos, cada uno compuesto por tres coches, con capacidad para 807 pasajeros. En determinados tramos, los trenes podrán alcanzar velocidades máximas de 120 km/h.

Las autoridades indicaron que más de 1,7 millones de personas se beneficiarán con el proyecto y que el tiempo de viaje entre Santiago y Melipilla en hora punta se reducirá a 45 minutos, frente a las actuales 2 horas en automóvil. Se estima que anualmente transportará a 57 millones de pasajeros.

En términos de seguridad, todas las estaciones contarán con altos estándares. El trazado estará completamente cerrado con cercos perimetrales para evitar accesos no autorizados. Además, dispondrá de vigilancia por cámaras, comunicación radial permanente, el sistema ETCS Nivel 2 para la gestión del tráfico (ampliamente utilizado en Europa), vías exclusivas para pasajeros y un sistema automático de frenado de trenes, según informó el Gobierno.

Fases de construcción del tren Alameda-Melipilla: