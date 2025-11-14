Elecciones 2025: así se distribuyen los escaños del Congreso y por qué se genera el denominado “arrastre” con el sistema D’Hondt

Este método nuevamente se aplicará en las Elecciones Parlamentarias 2025, el cual convierte los votos en representación proporcional, lo que puede generar que un candidato con gran respaldo no pueda ser electo si su lista no logra los sufragios suficientes.

Este domingo 16 de noviembre los chilenos no solo acudirán a las urnas para elegir al próximo Presidente de la República, sino que también para definir la nueva composición del Congreso, la cual se determina bajo el sistema D’Hondt, cuyo mecanismo proporcional reemplazó al antiguo binominal hace 10 años.

Dicho sistema, el Servicio Electoral (Servel) lo define como “un método matemático para asignación de escaños, que permite obtener el número de cargos electos asignados a la candidaturas, en proporción a los votos obtenidos”.

Lo anterior, significa que la cantidad de parlamentarios que logre una lista no solo depende del desempeño individual de cada candidato, sino que de la totalidad de los votos que haya obtenido el bloque.

¿Cómo se eligen los parlamentarios en las Elecciones 2025?

Tanto en las papeletas para diputados y senadores (conoce aquí las regiones que tendrán votación senatorial), los candidatos son agrupados por listas. De esta forma, cada sufragio que reciba un aspirante al Parlamento se suma a su pacto, ya que el cálculo de los escaños se realiza a partir del total de votos de cada lista y no solo por el resultado individual.

En este sentido, para distribuir los cupos, se divide el número total de los votos de cada lista por 1, 2, 3, y así sucesivamente, hasta completar la cantidad de escaños que se otorgan para el distrito. Los valores más altos definen qué listas obtienen los cargos y qué candidatos dentro de ellas se quedan con los cupos.

Este sistema genera lo que se conoce como “arrastre”, ya que un candidato con menos votos individuales puede resultar electo gracias al buen desempeño de su lista, mientras que otro que haya obtenido más respaldo puede quedar fuera si su bloque no logra los votos suficientes.

Por lo anterior, al momento de votar no solo se expresa una preferencia por un candidato, sino que esto se traduce a un sufragio por la lista completa. Debido a esto, es que es conveniente que un mismo sector participe con la menor cantidad de listas posibles, para así obtener una mayor cantidad de votos y recibir más escaños.

Un ejemplo práctico

A modo de ejemplo, consideremos que tres listas participan en un distrito que otorga tres escaños al Congreso: Lista X, Lista Y y Lista Z.

Antes de realizar las divisiones, se ordenan las listas de mayor a menor según su votación total.

Ahora, se procede a dividir el total de votos de cada lista por 1, 2 y 3, ya que se eligen tres puestos.

Una vez hecho esto, se otorgan los tres cupos a las tres cifras más altas de la tabla.

El primer cargo es para la Lista X, ya que obtuvo la cifra más alta de votación (100.000). El segundo cupo es para la Lista Y, debido a que es la cifra más alta con 60.000. Con respecto al tercer escaño, la Lista X obtiene un cargo adicional, ya que el tercer número más alto de 50.000.

De esta forma, la Lista X obtuvo 2 cupos, la Lista y 1 y la Lista Z ninguno.

El sistema D’Hondt también considera paridad y participación

La ley también incluye criterios de paridad de genero, ya que ningún partido o pacto puede presentar más del 60% de candidaturas de un mismo sexo.

Además, hasta las elecciones parlamentarias de 2029, los partidos tendrán derecho a un monto de 500 UF por cada mujer electa, con la finalidad de fomentar la participación femenina en cargos políticos.

“Con cargo a dichos recursos, los partidos políticos podrán implementar programas y desarrollar actividades de fomento a la inclusión y participación de las mujeres en política”, señala la Ley 20.840.