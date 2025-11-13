MAPAS – Estas son las 11 comunas que tendrán cortes de luz programados este jueves

La interrupción del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y conexión de nuevos clientes, los cuales podrían extenderse por más de cinco horas continuas

La empresa Enel Distribución informó que este jueves 13 de noviembre se realizarán cortes de luz programados en diversas comunas de la Región Metropolitana.

Según explicó la compañía, la interrupción del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y conexión de nuevos clientes, los cuales podrían extenderse por más de cinco horas continuas.

Enel destacó que estos cortes fueron avisados con anticipación para que los vecinos pudieran tomar las medidas necesarias y así reducir los inconvenientes que pudieran ocasionarse.

En total, 11 comunas se verán afectadas por estas suspensiones, cuyos detalles están disponibles en el sitio web de Enel, dentro del apartado de actividades programadas por la empresa.

Si deseas verificar si tu domicilio será afectado, puedes ingresar tu dirección en el buscador disponible en ESTE LINK.

En caso de que el corte de energía impacte a personas electrodependientes, se puede solicitar asistencia llamando a los números: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Las comunas afectadas serán Lampa, Las Condes, Independencia, Ñuñoa, San Joaquín, Cerrillos, San Miguel, Peñalolén, La Cisterna, San Ramón y La Granja.

MAPAS – Estas son las 11 comunas que tendrán cortes de luz programado este jueves

Lampa: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Las Condes: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Independencia: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Ñuñoa: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

San Joaquín: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Cerrillos: desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

San Miguel: desde las 15:00 hasta las 18:00 horas.

Peñalolén: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Cisterna: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

San Ramón: desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.

La Granja: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.