Enel anuncia cortes de luz que afectarán a 12 comunas de la RM este 19 de noviembre

De acuerdo con lo señalado por la compañía, la interrupción del suministro podría extenderse por hasta siete horas en algunos sectores.

La empresa Enel informó que este miércoles 19 de noviembre se realizarán nuevos cortes de luz programados en 12 comunas de la Región Metropolitana (RM).

En su portal web, Enel explicó que “los cortes programados se informan con anticipación para que los usuarios puedan planificar sus actividades con tiempo”.

Si deseas comprobar si tu domicilio se encuentra dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador habilitado por Enel en ESTE ENLACE, donde obtendrás toda la información necesaria.

Además, si la interrupción del servicio involucra a personas electrodependientes, puedes solicitar apoyo comunicándote a los siguientes números: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Vitacura: desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.

Huechuraba: desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Lo Espejo: desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Independencia: desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

Quilicura: desde las 13:30 hasta las 17:00 horas.

Conchalí: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Santiago: desde las 10:30 hasta las 13:30 horas.

Providencia: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Cerro Navia: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú: desde las 9:00 hasta las 15:00 horas.

Las Condes: desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Peñalolén: desde las 11:00 hasta las 17:30 horas.