Alertan por intenso calor en la RM con temperaturas que llegarían a 34°C: cómo estará el tiempo este fin de semana

Aunque este jueves la capital está nublada, se prevé una ola de calor en Santiago para los próximos días.

Aunque este jueves 20 de noviembre la Región Metropolitana (RM) registra la jornada más fresca de la semana, se espera que durante el fin de semana Santiago enfrente un aumento significativo de las temperaturas, con la posibilidad de que se registre una ola de calor en gran parte de la capital.

De acuerdo con el periodista y especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, se esperan altas temperaturas desde este viernes 21 hasta el domingo 23 de noviembre, mientras que los termómetros volverían a descender el lunes siguiente.

Intenso calor en la RM con temperaturas que llegarían a 34°C: revisa cómo estará el tiempo este fin de semana

Respecto a la RM, Sepúlveda indicó que “habrá sectores que van a rondar 34°C”, destacando que este sábado podría ser una de las jornadas más calurosas, con “32°C con cara de 33°C”.

Las temperaturas pronosticadas para Santiago durante el fin de semana son:

Viernes: 11°C a 31°C

Sábado: 12°C a 32°C

Domingo: 13°C a 32°C

“El tema es que si llegamos a 31°C, y de ahí para arriba durante tres jornadas, tendríamos ola de calor este fin de semana”, señaló Sepúlveda.

“Más allá del tecnicismo, lo cierto es que hoy (jueves) hay frescura, y este viernes, sábado y domingo, habrá sol y calor en la zona central en general“, agregó.

Junto a ello, indicó que se espera que para lunes y martes las temperaturas estén entre los 28°C y 29°C.

Asimismo, el especialista destacó además que las altas temperaturas “no van a ser solo en Santiago, también al interior de Valparaíso. Atentos O’Higgins, atento Maule, atento Ñuble, atento Biobío”.