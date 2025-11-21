El Concurso del Mejor Pan de Pascua del Gran Santiago ya tiene su gran vencedor.

Con la temporada navideña a la vuelta de la esquina, comienzan los tradicionales concursos que buscan identificar al mejor pan de pascua del año.

Debido a ello, este jueves se desarrolló uno de los certámenes más reconocidos, organizado por PuntoChef, donde un panel especializado analizó 50 panes de pascua bajo un sistema de evaluación a ciegas, rotulados solo con números, para asegurar un proceso transparente y libre de influencias.

Este es el pan de pascua ganador 2025: conoce la pastelería que se quedó con el primer lugar

El primer lugar fue para el pan de pascua de la pastelería Repostrería, ubicada en Providencia, cuya preparación destacó por su textura suave, aroma envolvente y un sabor especiado perfectamente equilibrado. Su precio es de $13.000.

El segundo puesto lo obtuvo Patty Cariño de La Florida, con un pan valorado en $7.500, mientras que el tercer lugar correspondió a Gloria Rencoret, cuyo pan cuesta $6.000.

El resto del top 10 quedó conformado por Magola en cuarto lugar, seguido de Gimel (5°), Calabaza Horneados (6°), La Dulce Lovelia (7°), Claudia Monsalve (8°), Cake Sweet Fran (9°) y Pan y Miel (10°).

Jennifer Villagrán, directora y fundadora de PuntoChef, señaló: “Estoy profundamente agradecida por la enorme participación en esta primera versión del concurso. Reunir tantos talentos y recetas hechas con dedicación y cariño demuestra que la gastronomía chilena está viva, es diversa y está llena de historias que vale la pena compartir”.