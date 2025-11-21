Enel entregó información actualizada para que los usuarios puedan anticiparse y organizarse frente a las próximas interrupciones del servicio eléctrico.

Enel informó que este viernes 21 de noviembre se realizará un nuevo corte de luz programado en 10 comunas de Santiago.

Según explicó la compañía, la interrupción del suministro podría extenderse por hasta siete horas en algunos sectores.

Junto a ello, la empresa señaló en su sitio web que estos cortes se anuncian con anticipación para que los clientes puedan planificar sus actividades.

Para revisar si una dirección específica está dentro de las zonas afectadas, los usuarios pueden ingresar su domicilio en el buscador habilitado por Enel, HACIENDO CLIC ACÁ donde encontrarán toda la información detallada.

Además, en caso de que la interrupción afecte a personas electrodependientes, la empresa dispone de los siguientes números de contacto para solicitar ayuda: 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

MAPAS – Revisa las 10 comunas de Santiago que tendrán corte de luz programado este viernes

Santiago: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Macul: desde las 10:00 a las 16:00 horas

La Florida: desde las 10:30 a las 17:30 horas

Peñalolén: desde las 10:00 a las 17:00 horas

Maipú: desde las 09:00 a las 15:00 horas

Conchalí: desde las 10:00 a las 17:00 horas

Renca: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Las Condes: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Providencia: desde las 10:00 a las 15:00 horas

Lo Prado: desde las 10:30 a las 16:30 horas