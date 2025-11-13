Tras serie de incendios post 18-O: la millonaria inversión para recuperar el Museo Violeta Parra

El icónico inmueble en forma de guitarra, ubicado en avenida Vicuña Mackenna, sufrió tres siniestros en febrero de 2020, siendo consumido por las llamas.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio anunció una millonaria inversión para recuperar para la comunidad el Museo Violeta Parra, tras ser víctima de una serie de incendios en el marco del estallido social.

El icónico inmueble en forma de guitarra, ubicado en avenida Vicuña Mackenna, sufrió tres siniestros en febrero de 2020, siendo consumido por las llamas, pero logrando salvar las obras de la reconocida madre de la Nueva Canción Chilena, las que en la actualidad están resguardadas en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC).

Ante esto, desde el gobierno central iniciaron este jueves 13 de noviembre las obras de recuperación del espacio, el que esperan que pueda reabrir sus puertas en el primer trimestre de 2026.

“Estamos felices de poder iniciar las obras de rehabilitación del Museo Violeta Parra. Que estas obras comiencen y poder proyectar su apertura de cara al público, para el primer trimestre de 2026, es muy valioso, sobre todo porque el museo está emplazado en un epicentro y es vecino de instituciones como Vicuña Mackenna 20 y el Centro Cultural Gabriela Mistral, entre muchas otras”, dijo la ministra Carolina Arredondo.

Sobre el financiamiento de las obras, desde la Dirección del Museo explicaron que “mil millones de pesos provenientes de los seguros comprometidos han sido destinados a esta etapa del proyecto, distribuidos en tres partidas principales: maquillaje de hormigón, muro cortina y el inicio de obra junto a su coordinación con la empresa JLA Ingeniería y Construcción Ltda”.

“El directorio de la Fundación Museo Violeta Parra tomó la decisión de avanzar por etapas, dejando pendiente únicamente el auditorio para el próximo año”, agregó la institución.