Revisa cuáles son las rutas sugeridas por Transporte Informa ya que gran parte de la Alameda permanecerá cerrada.

El desfile está programado para comenzar a las 12:00 horas de este domingo. Este tradicional desfile de globos gigantes, por lo que surge la inquietud sobre cuáles serán los desvíos programados.

Para que niños y familias puedan disfrutar de figuras como Las Chicas Superpoderosas, Harry Potter, Sonic, Hello Kitty, Peppa Pig y Batman, fue necesario implementar diversos cortes de tránsito en el centro de la capital.

Desde la noche del sábado, avenida Providencia mantiene un cierre parcial en dirección al poniente entre Manuel Montt y Salvador.

Este domingo, en tanto, el eje Alameda–Providencia permanecerá completamente cerrado entre Manuel Montt y avenida España.

Paris Parade 2025: revisa los desvíos y cortes de tránsito para este domingo

Debido a estas restricciones, Transporte Informa indicó que desvíos y rutas alternativas sugeridas son avenida Blanco Encalada, avenida Matta, avenida Bellavista, avenida Andrés Bello, avenida Cardenal Caro y Balmaceda.

Además, se informó que el tránsito en el eje Alameda–Providencia se restablecerá alrededor de las 15:30 horas. No obstante, la calle Lord Cochrane seguirá cerrada hasta las 18:00 horas por los trabajos de desmontaje del desfile.

Por las altas temperaturas previstas, se aconseja que quienes asistan al Paris Parade 2025 lleven agua, usen protector solar y vistan ropa liviana. Asimismo, se pidió optar por el Metro de Santiago en vez de utilizar vehículos particulares para llegar al evento.