Municipio modifica Mercado de Providencia: suma plaza pública y apuesta por convertirse en el nuevo eje gastronómico de Santiago

Por ahora, el edificio que alberga el Mercado de Providencia está temporalmente cubierto de murallas a la espera de la remodelación que la anterior administración municipal –liderada por Evelyn Matthei– planificó para el recinto, que fue utilizado durante varios años por el Servicio Nacional de Turismo.

El proyecto contempla una inversión de US$11,3 millones y la actual administración -hoy en manos de Jaime Bellolio- ingresó esta mañana una consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). El objetivo de la misma es reducir la remodelación del recinto, disminuyendo la superficie construida, pero sumando un gran plus.

Se trata de una plaza pública que integrará la primera planta del proyecto, la cual además estará ocupada por cocinerías y estará abierta hacia las calles laterales Santa Beatriz y Antonio Bellet, conformada por dos galerías laterales. Los espacios contemplan mercado de abastos, área de mesas, locales comerciales, terrazas exteriores, plaza abierta, restaurantes, oficinas, baños, camarines y estacionamientos.

“Al igual que el Proyecto Original, la presente alteración busca la recuperación de este edificio de tres pisos, con el fin de replicar la esencia de este lugar emblemático que detenta la categoría de Inmueble de Conservación Histórica y que actualmente alberga las dependencias de SERNATUR (Servicio Nacional de Turismo) y la Biblioteca Municipal, usos que están desvinculados del destino original del edificio, esto es, el ser un mercado de alimentos”, detalla la consulta.

La gestión ante el SEA es clave, pues previamente el proyecto contemplaba una nueva planta que se construiría. La disminución de la superficie construida irá en beneficio de mayores espacios conectados con las principales arterias de la comuna.

“La principal diferencia entre ambos proyectos radica en que el Proyecto Original consideraba la construcción de un nuevo volumen en la parte posterior del inmueble (deslinde norte), de tres pisos, con el cual se proponía ampliar el mercado original y configurar el gran patio central. En tanto, la Modificación Proyectada plantea desarrollar en dicho espacio lo siguiente: creación de una nueva plaza pública abierta hacia las calles laterales Santa Beatriz y Antonio Bellet, conformada por dos galerías laterales que constituyen la continuidad normativa de la zona en que se emplaza el proyecto”, explicaron.

En síntesis, la consulta persigue que la autoridad determine si el ajuste al proyecto requiere ser ingresado al Sistema de Evaluación Ambiental, aunque, de acuerdo con los antecedentes adjuntados, esto no sería necesario.

“En definitiva, la Modificación Proyectada mantiene en gran medida el tipo de intervenciones a realizar descritas en el Proyecto Original y las diferencias con este último se traducen principalmente en el reemplazo de la construcción de tres pisos en la parte posterior del inmueble, con el cual se proponía ampliar el mercado original y configurar el gran patio central, por la creación de una nueva plaza pública abierta hacia las calles laterales, conformada por dos galerías laterales. Las adecuaciones propuestas repercuten en cambios en la superficie total construida, la cual disminuye en un 24,93%, equivalente a 3.758,89 m2, y en la redistribución de espacios según destino”, añade el informe.

El nuevo polo gastronómico y turístico

Los renders adjuntados a la consulta grafican el polo gastronómico y turístico que pretende levantar el municipio. El espacio es calificado como un actual “patio trasero” de la comuna, y justamente eso es lo que se quiere revertir.

El edificio data de 1943 y es un inmueble de conservación histórica diseñado por los arquitectos Munizaga y Cruz. El terreno tiene 4.696,46 m2 y la intervención contempla puestos de escala menor y mayor, que incluirán abarrotes, frutas y verduras, pescados, carnes, charcuterías, frutos secos y alimentos orgánicos, entre otros, “a partir de una cuidadosa selección y curatoría de los productos locales”.

“Igualmente, se incluirá un Mercado Gastronómico, propuesta innovadora en la zona, que considera la experiencia internacional de mercados que reconocen y capitalizan la identidad local. En este lugar se agruparán cocinerías con distintas ofertas gastronómicas y barras centrales que se ordenan en torno a un área central de mesas, que contará con servicio de recolectores de copas y platos”.

El primer piso albergará florerías, pastelerías, heladerías y panaderías. También se sumará un restaurante en el segundo piso, conectado al área de mesas y barras ubicadas en el elemento articulador central, que vincula el mercado de abastos con el mercado gastronómico.

“Se propone también un restaurante mayor, de dos niveles, con acceso independiente desde Antonio Bellet, y en permanente relación con la iglesia de la Divina Providencia, en su nivel calle y segundo piso, incorporando en el último piso una terraza sobre la cubierta, con vista total hacia la iglesia y el conjunto habitacional Providencia”.

De acuerdo con los documentos, en los niveles inferiores de los subterráneos se ubicarán estacionamientos vehiculares para el uso exclusivo de la demanda generada por el proyecto, con acceso por Antonio Bellet, debido a su mejor conectividad desde Andrés Bello, evitando así la interferencia con la ciclovía de Santa Beatriz.

Con la incorporación de estos nuevos estacionamientos, se propone eliminar los parquímetros de superficie, liberando así la totalidad de las veredas para el uso peatonal y para las mesas del mercado gastronómico.