Este martes la nubosidad empezó hacerse notar en la Región Metropolitana (RM) por lo que surge la interrogante sobre cuándo volverá la lluvia en Santiago.

En ese contexto, el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, pronosticó posibles precipitaciones para este miércoles 26 de noviembre en las zonas cordilleranas y precordilleranas de la capital. Incluso, algunas precipitaciones podrían llegar al sector oriente de Santiago.

El experto explicó que el pronóstico “vuelve a mostrar una zona de precipitaciones conectada con una situación que pasa por el centro argentino y nos deja con zonas sobre Cordillera y precordillera de chubascos”.

Vuelve la lluvia a Santiago: revisa la cantidad esperada y desde qué hora comenzarán las precipitaciones

Leyton indicó que se proyectan tres milímetros en la cordillera, cinco mm en la alta cordillera, 0,5 mm en la precordillera y apenas unas gotas en el sector oriente. “Esta situación de altura provoca un descenso transitorio de las temperaturas”, añadió.

Además, no descartó que la lluvia termine ese día, ya que “hay alguna probabilidad hacia el día jueves y también viernes, en la cordillera principalmente”, aseguró el especialista.

En cuanto al horario en que comenzará la lluvia en Santiago, Leyton afirmó que “claramente en la tarde, o sea, después del cafecito, tipín dos y media o tres, hasta eso de las siete de la tarde”. En resumen, aproximadamente entre las 14:30 y las 19:00 horas.

El panorama cambiaría drásticamente la próxima semana en Santiago. “Esta semana no es calurosa. Otra cosa es lo que se viene la próxima semana, donde partimos con 29 °C y se proyecta una ola de calor”, comentó Leyton.

“Partimos directamente desde 29 °C el lunes, subiendo a 32 °C el martes y alcanzando temperaturas muy altas de 35 °C a mitad de semana. Entre miércoles y jueves, rondaremos 34 °C y 35 °C”, advirtió.