La empresa Enel Distribución informó que este miércoles 26 de noviembre se efectuará un nuevo corte de luz programado en 11 comunas de la Región Metropolitana (RM).

Según explicó la compañía, estas interrupciones del servicio responden a labores de mantenimiento, las cuales podrían extenderse por más de cinco horas seguidas.

Si quieres verificar si tu hogar está dentro de las zonas con cortes programados, puedes ingresar tu dirección en el buscador disponible de Enel HACIENDO CLIC ACÁ.

Asimismo, en caso de que el corte afecte a personas electrodependientes, es posible solicitar apoyo comunicándose a los números: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Enel confirma corte de luz en 11 comunas de la RM: revisa aquí los sectores afectados

Macul: desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Maipú: desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Cerrillos: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

La Reina: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Ñuñoa: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Providencia: desde las 02:30 hasta las 04:30 horas.

Huechuraba: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Vitacura: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Recoleta: desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Providencia: desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Santiago: desde las 15:00 hasta las 17:00 horas.

Lo Prado: desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.