“¿No te parece irrespetuoso tu trato?” y “por eso evades debates”: el tenso round entre Jara y Kast en Foro Social

“A ti sólo te da por pegarle al gobierno y no tienes propuestas de futuro. Lo único que haces es destruir y no construir”, fue parte de lo que expresó Jeannette Jara.

Durante la mañana de este jueves, Jeannette Jara (PC) y José Antonio Kast (Republicano) debatieron en el Primer Foro Social, cuya instancia fue organizada por el Hogar de Cristo y Radio Cooperativa.

En medio de este diálogo, diferentes ciudadanos enviaron sus preguntas a los candidatos presidenciales, donde una de ellas fue: “¿Cómo enfrentarán la pobreza multidimensional, la crisis hídrica y el envejecimiento de una localidad como la mía?“.

Al momento de responder, el abanderado republicano cuestionó la gestión del Gobierno respecto al abastecimiento de agua en los sectores rurales. Por su parte, la representante de Unidad por Chile se refirió a la necesidad de implementar políticas públicas en este ámbito.

El tenso cruce entre Jara y Kast en Foro Social

“El agua es un derecho y yo por lo menos creo que tiene llegar a todos los chilenos y chilenas. Algunos creen que el agua se debe privatizar y debe ser un bien de consumo como otras cosas. Es súper fácil echarle la culpa lo demás, el tema es cómo yo futura presidenta voy a construir, y eso no está sobre la mesa”, expuso Jara, criticando la respuesta de su contendiente.

Tras este dardo, Kast se defendió y manifestó: “El foco es responder una pregunta concreta. Si terminamos hablando de los derechos del agua, nos estamos alejando de lo que a ella le interesa…“, haciendo alusión a la mujer que consultó.

Frente a esto, Jara replicó: “Ósea que cuando tú te sales (del tema) y hablas de los trámites del gobierno, ¿tú crees que con eso vas a mejorar la pobreza en las zonas rurales?“, cuyo emplazamiento dio paso a un tenso cruce.

Kast: Lógico, eliminando los trámites democráticos…

Jara: Porque te digo que Julieta (Cortés) preguntó de todo. De la pobreza, de la conectividad, de la desigualdad, pero como a ti sólo te da por pegarle al gobierno y a los trámites y no tienes propuestas de futuro, por eso evades los debates, hoy lo único que haces es destruir y no construir.

Kast: Después de este corte comercial…

Jara: ¿Cuál sería el corte comercial? ¿No te parece un poquito irrespetuoso tu trato?

Posteriormente, el republicano le recordó a Jara que era ministra del Gobierno de Boric, donde no solucionó el tema del agua.

“Y tú fuiste diputado 16 años y no hiciste nada para que llegara el agua a las personas”, expresó la militante del PC.