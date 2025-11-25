Comenzó la cuarta postulación al Subsidio Eléctrico: revisa montos, plazos y requisitos

Más de 1.8 millones de hogares en todo el país han recibido el beneficio con descuentos de hasta $68 mil.

Este martes 25 de noviembre comenzó la cuarta postulación del Subsidio Eléctrico que permite acceder a un ayuda económico que financia un porcentaje de la cuenta de la luz.

Al igual que las convocatorias pasadas, el trámite debe realizarse en línea, y se recomienda a los interesados revisar los requisitos y la documentación necesaria para asegurar que su solicitud sea válida y pueda ser procesada correctamente.

En ese contexto, el biministro de Energía y de Economía, Álvaro García, informó que más de 1.8 millones de hogares en todo el país reciben el subsidio de la luz, con descuentos que van entre los $37 mil y los $68 mil.

Comenzó la cuarta postulación al Subsidio Eléctrico

Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio

Hogares pertenecientes al 40% de mayor vulnerabilidad en el Registro Social de Hogares (RSH) y que estén con las cuentas al día.

Hogares con personas inscritas en el Registro Nacional de Electrodependientes y en el RSH, independiente de su tramo de vulnerabilidad.

Cuál es el monto que entregan

Quienes resulten beneficiarios de este cuarto proceso del Subsidio Eléctrico recibirán un monto semestral de acuerdo con el número de integrantes del hogar beneficiado.

Los hogares con 1 integrante recibirán en total $30.270

Los hogares con 2 o 3 integrantes recibirán $39.348

Los hogares de 4 o más integrantes recibirán $54.486.

Este beneficio se dividirá en seis cuotas y se pagará de manera mensual entre febrero (incluyendo la cuota de enero y febrero) y junio del año 2026.

Dónde postular

La postulación de la cuarta convocatoria al Subsidio Eléctrico debe realizarse mediante la plataforma oficial EN ESTE LINK o por la Ventanilla Única HACIENDO CLIC ACÁ.