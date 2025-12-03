Desde Meteored indicaron que la posibilidad de precipitaciones se incrementará a un 90%.

Aunque estos días han estado marcados por altas temperaturas, los pronósticos meteorológicos indican el regreso de la lluvia a la Región Metropolitana (RM).

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), este miércoles 3 de diciembre, gran parte de Santiago tendrá una jornada de mucho calor donde el termómetro podría llegar hasta los 33 °C en algunos sectores.

Sin embargo, con el paso de los días, a la capital llegará una baja segregada, que además de disminuir el calor, podría dejar lluvia en “gran parte” de Santiago.

Asimismo, desde Meteored confirmaron que la posibilidad de precipitaciones se incrementaría durante el fin de semana pudiendo alcanzar un 90%.

Confirman el regreso de la lluvia a la RM: este es el día en que retornan las precipitaciones

De acuerdo con algunos modelos meteorológicos, la lluvia llegaría a la Región Metropolitana el próximo sábado 6 de diciembre, concentrándose principalmente entre la tarde y la noche de ese día.

El meteorólogo de Meteored, Javier Hernández Oramas, señaló a La Tercera que las precipitaciones podrían centrarse en la cordillera central “e incluso en algunos sectores del norte chico”.

Si bien en la ciudad podrían registrarse algunas gotas en forma de chubascos aislados, “lo más intenso del fenómeno se daría en las zonas cordilleranas”.

Junto a ello, en localidades como San José de Maipo no se descartan goterones, aunque de manera muy localizada.