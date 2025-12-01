Alerta por calor extremo: este es el día en que las temperaturas podrían superar los 35°C en la zona central

Meteored indicó que esta alza se produce debido a una “dorsal en altura que dejará una masa de aire cálida y seca hasta la zona centro”.

Tras la confirmación del aumento en las temperaturas para los próximos días, Meteored anunció una alta probabilidad que se genera una ola de calor en la zona centro sur de Chile.

Asimismo, según indica el modelo estadounidense Global Forecast System (GFS), el peak de calor se produciría entre los días miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 de diciembre.

Esta alza en las máximas se produce debido a “la dorsal en altura, ubicada en los 500 hectopascales ó 5.500 metros sobre el nivel del mar, que acompaña fielmente a la vaguada costera, y que llevará una masa de aire con características cálidas y secas hasta la zona centro”, indicaron.

Este es el día en que las temperaturas podrían superar los 35°C en la zona central

Para el miércoles, el modelo GFS pronostica que las temperaturas máximas podrían alcanzar los 35 °C en las comunas del valle de la Región de Ñuble, mientras que en Laja y Yumbel se esperan hasta 34 °C.

En el resto de las comunas de Ñuble y Biobío, así como en el norte de la Región de La Araucanía, los termómetros se moverán entre los 31 y 33 °C durante la tarde del miércoles.

El jueves se mantendría un panorama similar, con máximas parecidas a las previstas para el miércoles en Ñuble, Biobío y La Araucanía.

Para el viernes, las temperaturas podrían seguir alcanzando los 35 °C en la Región de Ñuble, lo que hace muy probable que se registre una ola de calor en Chillán y Los Ángeles a lo largo de la semana.

Pak de calor y altas temperaturas en Santiago

Respecto a las temperaturas en la capital, el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, detalló que desde el “segundo día del mes, correspondiente al martes 2 de diciembre, ya comienzan a notarse las altas temperaturas del inicio del verano climatológico de este año 2025 y 2026”.

“Para el resto de la zona central también comienza a mostrar indicios claros, muestras claras de un cambio hacia un comportamiento abiertamente más veraniego”, añadió.

El experto indicó que “el miércoles 3 es el día más caluroso, con 32°C a 33°C en el centro de la ciudad. Los lugares típicamente más calurosos podrían tener 34°C e incluso acercarse a 35°C en Santiago”.





