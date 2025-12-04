Enel señaló en su sitio web que estos cortes se anuncian con anticipación para que las personas puedan planificar sus actividades sin inconvenientes.

La empresa Enel informó que habrá un nuevo corte de luz programado para este jueves 4 de diciembre en diversas comunas de la Región Metropolitana (RM).

De acuerdo con la compañía, la interrupción del suministro podría extenderse por cerca de siete horas en algunos sectores.

Los cortes de luz están son básicamente para reparar la red, la sobrecarga del sistema en horas de alta demanda, fallas inesperadas en transformadores o líneas de distribución, y condiciones climáticas que afectan la infraestructura. Además, en algunas zonas la red eléctrica es antigua o insuficiente para el crecimiento de la población, lo que incrementa la probabilidad de interrupciones.



Además, Enel señaló en su sitio web que estos cortes se anuncian con anticipación para que las personas puedan planificar sus actividades sin inconvenientes.

Si deseas verificar si tu vivienda se encuentra entre las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador disponible en ESTE ENLACE, donde podrás revisar todos los detalles.

Junto a ello y en caso de que la suspensión del servicio afecten directamente a personas electrodependientes, puedes comunicarte a los siguientes números para recibir asistencia: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

MAPAS – Estas son las comunas y sectores afectados por un nuevo corte de luz programado en la RM

La Reina: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Ñuñoa: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Santiago: Desde las 13:30 hasta las 16:30 horas.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.