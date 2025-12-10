La herramienta integra filtros, comparación de viviendas y simulador hipotecario, con el objetivo de simplificar y digitalizar el acceso a la vivienda en todo Chile.

BancoEstado presentó Casaverso, una plataforma digital diseñada para facilitar y modernizar el acceso a la vivienda, aprovechando la inteligencia artificial para apoyar a los usuarios.

La plataforma integra en un solo lugar a inmobiliarias, corredores, notarías, clientes y otros actores del sector habitacional. Gracias a la IA, Casaverso ofrece orientación personalizada, ayudando a buscar propiedades y simular créditos hipotecarios de manera más rápida y eficiente a lo largo de todo el proceso.

En qué consiste Casaverso, la plataforma de BancoEstado que facilita el acceso a viviendas y créditos hipotecarios

En su etapa inicial, Casaverso permite buscar propiedades nuevas de ocho inmobiliarias, con cerca de 100 proyectos disponibles en Santiago y otras regiones.



La plataforma ofrece filtros de búsqueda, visualización de alternativas y comparación directa entre viviendas. Al seleccionar una propiedad, el sistema muestra automáticamente la oferta hipotecaria vigente y deriva al usuario a un ejecutivo para continuar con la evaluación.

Uno de los elementos centrales es el simulador hipotecario, que funciona tanto con subsidios como sin ellos, incluyendo la tasa FOGAES. Esta herramienta permite estimar el pie, la renta requerida y los montos de financiamiento.

Casaverso también incluye a Vivi, un asistente digital basado en inteligencia artificial que guía la navegación dentro de la plataforma y responde consultas generales sobre los procesos y requisitos hipotecarios. Vivi entrega información y orientación, pero no toma decisiones de crédito ni emite recomendaciones personalizadas.

El proyecto también contempla futuras conexiones con notarías, Conservadores de Bienes Raíces y otros actores del sector, con el objetivo de reducir los tiempos de tramitación y avanzar hacia procesos completamente digitales.

Durante 2026, la plataforma ampliará su cobertura geográfica e incorporará nuevas inmobiliarias y proyectos. También se sumarán herramientas de ahorro y planificación, información sobre subsidios y un módulo de viviendas usadas con corredores de propiedades. El objetivo es consolidar un ecosistema que abarque más etapas del proceso de compra y que permita preaprobaciones totalmente digitales. Además, Vivi seguirá ampliando sus funciones para acompañar al cliente durante todo el recorrido.