Las razones de la millonaria demanda que presentó BancoEstado contra Banco Santander

A través de la acción judicial busca que la entidad bancaria española pague una indemnización por un monto de $33.245 millones.

El 8° Juzgado Civil de Santiago declaró admisible la demanda de indemnización de perjuicios por transferencias interbancarias que presentó BancoEstado contra Banco Santander, a través de la cual busca que la entidad bancaria española pague una indemnización por un monto de $33.245 millones.

En el escrito, planteó que, entre enero de 2024 y septiembre de 2025, el Banco Santander habría incumplido el contrato de transferencias electrónicas interbancarias que había suscrito con el banco estatal.

BancoEstado denunció que Banco Santander lo privó de su derecho a recibir el pago por los servicios que regularmente le presta. Entre ellos, mencionó la recepción y procesamiento de las transferencias electrónicas realizadas por los clientes de la entidad demandada hacia BancoEstado, según informó La Tercera.

En la demanda patrocinada por Andrés Acevedo y Nicolás Muñoz, se apuntó que “Banco Santander-Chile, a partir de enero de 2024, se negó a pagar la tarifa convenida e indiscutida en la ya larga relación contractual existente entre las partes, procediendo a devolver la factura, no obstante ella contenía el monto preciso que resultaba pagar, dado el volumen de transacciones electrónicas de sus clientes a nuestros clientes”.

“Lo que venimos de señalar configura un evidente incumplimiento por parte de Banco Santander-Chile de la obligación de pagar el servicio, vulnerándose tanto lo acordado legalmente por las partes como, también, su conducta contractual de cumplimiento recíproco que lleva casi 30 años“, detalló la acción judicial.

“El incumplimiento contractual atribuible al Banco Santander-Chile ha causado daños a mi representada, al verse privada de recibir el pago de la tarifa que la sociedad bancaria demandada está obligada a hacerle por las transferencias que sus clientes envían a las cuentas de los clientes del Banco del Estado de Chile”, se argumentó.

La entidad bancaria estatal recalcó que desde hace casi 30 años mantiene una larga relación contractual a través de la cual las partes se han pagado recíprocamente la tarifa 0,01 UF para las transferencias electrónicas financieras y las Batch Crédito, así como la tarifa de 0,0019 UF para las Batch Débito, estas dos últimas modalidades de procesamiento de pagos.

Otros detalles de la demanda de BancoEstado contra Santander

Aquello, hasta que en diciembre de 2023 el banco de origen español “buscó imponer de manera unilateral una nueva tarifa interbancaria, en caso alguno acordada por las partes, lo que fue resistido por nuestro representado amparado en la extensa relación comercial de las partes”.

Apuntó además que, pese al “grave y contumaz incumplimiento” por parte de Banco Santander-Chile, se ha visto obligada a continuar recibiendo las transacciones realizadas por sus clientes hacia las cuentas de BancoEstado.

Lo anterior, debido a que no se puede suspender ni dar por terminado de manera unilateral el sistema de transferencia del que forman parte ambas entidades, ya que afectaría toda la cadena de pagos.

Según informó el mismo medio, a través de una declaración, Banco Santander confirmó que recientemente lo notificaron “de una demanda presentada por BancoEstado” cuyos argumentos y antecedentes está revisando.

“En su oportunidad, contestaremos formalmente en sede judicial, conforme a los procedimientos establecidos, ya que este asunto se resolverá en los tribunales competentes”, añadió.