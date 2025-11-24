Cómo obtener la gift card de $100 mil que ofrece BancoEstado: este es el único requisito

Revisa cómo acceder y activar una de las gift cards que ofrece la entidad bancaria en la parte final del presente año.

En la recta final del año, donde se aproximan las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, BancoEstado busca ayudar a sus clientes a amortiguar dichos gastos con una serie de beneficios, como por ejemplo, la entrega de una gift card.

En detalle, la entidad ofrece una gift card de $100 mil, y para acceder a ella, hay que cumplir con un requisito que es indispensable.

Los requisitos para acceder a la gift card de $100 mil de BancoEstado

Este beneficio va a dirigido a todos los clientes de BancoEstado que contraten por primera vez un seguro automotriz.

De acuerdo a lo que se expone en la página web de la institución bancaria, las personas que contraten dicho seguro “deben tener aceptada la factura o aprobada la inspección por parte de la compañía (según se trate de un vehículo nuevo o usado) y registrando mandato PAC/PAT activo para el cobro del seguro”.

¿Cómo activarla?

Luego de que se haya efectuado la contratación del seguro, la aseguradora “remitirá vía correo electrónico ingresado al momento de la contratación del seguro, el procedimiento para activar el beneficio dentro de los siguientes plazos”:

Contratación por web: el cliente recibirá la gift card 15 días hábiles posteriores al cobro de la primera cuota del plan contratado.

el cliente recibirá la gift card 15 días hábiles posteriores al cobro de la primera cuota del plan contratado. Contratación en sucursal BancoEstado o Call Center: también podrás activarla dentro de 15 días hábiles después del primer cobro.

Tras ello, deberás ingresar al sitio del proveedor indicado en el correo e introducir la información solicitada para activar tu gift card. Tendrás tres meses desde que recibes el correo para activar tu gift card y luego de activarla tendrás un año para utilizar el saldo en los comercios online asociados.