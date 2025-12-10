Los meteorólogos indican que se esperan lluvias en la capital, acompañadas de un descenso en las temperaturas.

La lluvia regresará a la Región Metropolitana (RM) esta semana, con chubascos y tormentas eléctricas especialmente durante la tarde del jueves 11 de diciembre.

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), este miércoles 10 se esperan unos 28 °C de máxima, y, a partir del jueves comenzará una tendencia hacia días más frescos, cuando la baja segregada genere tormentas eléctricas y chubascos según algunos modelos.

En ese contexto, el meteorólogo de la DMC, Andrés Mondaca, explicó que, a pesar de las altas temperaturas de este miércoles, se registrarán precipitaciones y tormentas eléctricas en Cordillera por sobre los tres mil metros.

En tanto, para el día jueves, el experto indicó que la baja segregada se activaría hasta los valles precordilleranos.

“Podrían caer algunos chubascos y también habría actividad eléctrica en las partes más altas de la región Metropolitana”, resaltó.

Cuándo y entre qué horas llegará la lluvia y las tormentas eléctricas a la RM

Asimismo informó que las comunas que podrían recibir chubascos débiles serían Lo Barnechea, La Reina, Peñalolén, Puente Alto y San José de Maipo, mientras que el horario para la llegada del fenómeno meteorológico está previsto desde las 15:00 hasta las 18:00 horas.

“Se estima entre uno a tres milímetros en Santiago Oriente, en el sector precordillerano hasta diez milímetros y en el sector de la cordillera hasta 15 milímetros. El día jueves sería la mayor actividad con también probables tormentas eléctricas” destacó.

“Es normal que aquí a fines de diciembre caigan algunas gotitas en Santiago. Tampoco va a ser un temporal lo que va a ocurrir el día jueves”, dijo.

Junto a ello, el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, agregó que esta inestabilidad también podría abarcar el interior de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule y Ñuble.