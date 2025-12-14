Comercio durante la segunda vuelta: qué locales pueden abrir y cuáles deben permanecer cerrados

Muchos se preguntan si para esta jornada podrán salir a comprar o no, duda que aquí te respondemos.

Este domingo 14 de diciembre se lleva a cabo en el país la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025, pero no se trata de un día feriado irrenunciable, por lo que gran parte del comercio podrá abrir para atender al público.

De acuerdo con lo establecido por la ley, solamente deberán permanecer cerrados aquellos locales que se ubican al interior de un recinto administrado por una misma razón social.

De esta forma, quienes están obligados a mantener cerradas sus puertas son los que están ubicados al interior de centros comerciales, caracoles, galerías y strip centers.

Supermercados y restaurantes

Por el contrario, todo el comercio que no se encuentre en el interior de estos recintos está facultado para abrir y atender público durante la segunda vuelta, jornada de este domingo 14 de diciembre.

De esta forma, por ejemplo, todos los supermercados y restaurantes que estén ubicados dentro de un mall tendrán que permanecer cerrados, pero si están fuera de ellos podrán abrir en su horario habitual.

Hay que recordar que aquellas personas que deban trabajar durante esta jornada, por ley, cuentan con tres horas para poder ir a votar en sus respectivos lugares. De lo contrario, sus empleadores arriesgan multas.