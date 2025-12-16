La DMC alertó sobre el clima de este martes 16 de diciembre, ya que se esperan temperaturas extremas de hasta 35 °C, ráfagas de viento intensas y posibles tormentas eléctricas en diversas regiones de Chile.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió cerca de diez avisos meteorológicos para este martes 16 de diciembre. Distintas regiones del país, incluida la Región Metropolitana (RM), se verán afectadas por fenómenos significativos, como calor intenso y vientos fuertes, según el pronóstico.

Esto ocurre tras un fin de semana de temperaturas agradables y más equilibradas en gran parte del territorio, favorecidas por el paso de una baja segregada que alivió temporalmente el calor extremo de las últimas semanas.

No obstante, el calor extremo regresa, acompañado esta vez de ráfagas de viento intensas y posibles tormentas eléctricas en algunas zonas.

En la zona central, se espera una jornada con cielos despejados y las máximas más altas de la semana. La presencia de una dorsal en altura contribuirá a mantener las temperaturas elevadas durante los próximos días.

Clima extremo en Chile: calor de hasta 37 °C y fuertes vientos afectarán la RM

De acuerdo a Meteochile, las regiones con aviso de calor intenso para este día son:

Región de Coquimbo. Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos.

Región de Valparaíso. Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos.

Región Metropolitana. Cordillera Costa, Valle, Precordillera.

Región de O’Higgins. Cordillera Costa, Valle, Precordillera.

Región del Maule. Cordillera Costa, Valle, Precordillera.

En Santiago, se esperan temperaturas de hasta 35 °C, por lo que se recomienda tomar precauciones frente al sol, mantenerse bien hidratado y prestar especial atención a las personas más vulnerables, como niños, adultos mayores, bebés y quienes padecen enfermedades crónicas.