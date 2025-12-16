Imagina el Santiago del futuro y deja tu historia en la cápsula del tiempo del concurso literario.

El concurso de cuentos breves, Santiago en 100 Palabras, presentado por Escondida | BHP y Fundación Plagio, lanzará su convocatoria XXV el próximo viernes 19 de diciembre, a las 10:00 horas, en la Plaza de Armas, invitando a la ciudadanía a reunirse en torno a una gran mesa para imaginar juntos cómo será el Santiago del futuro.

Las historias recopiladas serán depositadas en una cápsula del tiempo y entregadas al Museo Histórico Nacional, conectando el presente con las futuras generaciones.

Desde ese mismo día, se distribuirán gratuitamente 60 mil ejemplares del nuevo libro que reúne los 100 mejores cuentos de la edición anterior, consolidando una tradición literaria capitalina que este año celebra un cuarto de siglo de historia.

Bajo el lema “Una ciudad con cuento”, la edición aniversario contará con más de 300 actividades gratuitas, incluyendo diversas instancias para imaginar, escribir y proyectar el futuro de Santiago mediante la creatividad y la literatura.

Cómo participar en la gran celebración de los 25 años de Santiago en 100 palabras

El lanzamiento comenzará con una instalación histórica que contará con una mesa de más de 30 metros de largo, ubicada frente al Museo Histórico Nacional, donde los transeúntes podrán sentarse y responder a la pregunta: “¿Cómo te imaginas Santiago en 2050?”.

Todas las historias serán guardadas en la cápsula del tiempo al final de la jornada, dejando un legado literario para las futuras generaciones.

Además, se iniciará la distribución gratuita del nuevo libro de bolsillo, que recopila los 100 mejores cuentos de la edición pasada, acercando la literatura a miles de personas en distintos puntos de la ciudad y consolidando un hito emblemático del concurso.