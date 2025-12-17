Enel señaló en su sitio web que estas interrupciones se comunican con antelación para que los clientes puedan organizarse y tomar las medidas necesarias con tiempo.

La empresa Enel anunció que este miércoles 17 de diciembre se realizará un nuevo corte de luz programados en 10 comunas de Santiago.

Según informó la compañía, en algunos sectores la suspensión del servicio podría prolongarse por al menos siete horas, ya que responde a labores previamente planificadas.

Para saber si un domicilio se encuentra dentro de las áreas afectadas, las personas pueden ingresar su dirección en el buscador disponible en la página web de Enel, donde se entrega el detalle de los cortes programados.

Asimismo, si la interrupción del servicio afecta a personas electrodependientes, la empresa habilitó los siguientes teléfonos de contacto para solicitar asistencia: 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

Corte de luz masivo en Santiago: revisa cuáles son las 10 comunas que estarán sin servicio

Santiago: desde las 10:30 a las 16:30 horas

Providencia: desde las 10:00 a las 16:00 horas

La Reina: desde las 11:30 a las 17:30 horas

Lo Barnechea: desde las 9:30 a las 12:00 horas

Independencia: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Huechuraba: desde las 9:30 a las 15:30 horas

Estación Central: desde las 14:00 a las 18:00 horas

Pudahuel: desde las 10:00 a las 16:00 horas

La Florida: desde las 10:30 a las 17:30 horas

Maipú: desde las 11:30 a las 17:30 horas

Enel lleva a cabo cortes de luz programados de manera periódica principalmente para realizar trabajos de mantención, reparación y actualización de la red eléctrica. Estas tareas son esenciales para evitar fallas de mayor impacto y asegurar un servicio más confiable.