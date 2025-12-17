VIDEO – Línea A del Metro de Santiago: ¿A qué comunas beneficiará y cuántas estaciones tendrá?

La creación de la Línea A del Metro de Santiago responde a la necesidad de fortalecer la conectividad de la capital con el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, incorporando una solución de transporte moderno, rápido y sustentable.

Este proyecto busca mejorar la movilidad urbana, reducir los tiempos de traslado y ofrecer una alternativa eficiente al transporte vehicular, integrando por primera vez de forma directa la red de Metro con el principal terminal aéreo del país.

Asimismo, desde la empresa de transporte indicaron que la Línea A representa un paso clave en la modernización del sistema de transporte público y en el desarrollo de una ciudad más conectada, accesible y acorde a los estándares internacionales.

Línea A del Metro de Santiago: ¿A qué comunas beneficiará y cuántas estaciones tendrá?

La Línea A tendrá un recorrido de 6,5 kilómetros y unirá la futura estación de la Línea 7 en Huelén, en la comuna de Cerro Navia, con el principal terminal aéreo del país, beneficiando especialmente a Cerro Navia, Pudahuel y Lo Prado.

Este servicio operará con trenes livianos subterráneos de conducción automática, que contarán con aire acondicionado, sistemas de videovigilancia, áreas destinadas al equipaje y accesibilidad universal.



Gracias a esta nueva infraestructura, los tiempos de viaje hacia el aeropuerto se reducirán de forma considerable, llegando en algunos trayectos a disminuir hasta en un 60 %, lo que permitirá desplazamientos más rápidos, eficientes y amigables con el medioambiente.

La puesta en marcha de la Línea A marcará un avance relevante en la movilidad urbana de la capital, al integrar la red de Metro con uno de los principales accesos de entrada y salida del país, ofreciendo una solución moderna, segura y sustentable, acorde con los estándares de las grandes ciudades del mundo.

De acuerdo a la información entregada por Metro de Santiago, se estima que la Línea 7 del Metro de Santiago esté en funcionamiento en 2028, representando un gran avance para el cumplimiento de las necesidades de transporte de 1.6 millones de personas.