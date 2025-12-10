Todo listo para “Chile canta a Gabriela”: cuándo y dónde se realizará el homenaje por los 80 años del Nobel de Literatura

En el escenario se presentarán artistas destacados como Joe Vasconcellos, Nicole, Cami, Javiera Parra, Akriila, Amparo Noguera y María Elena Duvauchelle, entre otras voces y talentos.

Este miércoles 10 de diciembre, a partir de las 21:00 horas, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio presentará “Chile canta a Gabriela”, un espectáculo de gran formato en la Plaza de la Cultura, frente al Palacio de La Moneda.

La actividad, gratuita y abierta a toda la familia, conmemorará el momento en que la poeta chilena recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945. El concierto combinará géneros musicales diversos, como hip hop, electrónica, rock, pop, bolero, folclore y samba, ofreciendo un homenaje contemporáneo a su obra.

En el escenario se presentarán artistas destacados como Joe Vasconcellos, Nicole, Cami, Javiera Parra, Akriila, Amparo Noguera y María Elena Duvauchelle, entre otras voces y talentos.

Gabriela Mistral recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945, convirtiéndose en la primera latinoamericana en obtenerlo, galardón que le fue concedido por “su poesía lírica que, inspirada en poderosas emociones, ha hecho de su nombre un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamericano”. La ceremonia de entrega fue el 10 de diciembre de 1945 en Estocolmo, Suecia, donde la poeta chilena, tras ser notificada por telegrama, viajó para recibir el reconocimiento en persona.



El montaje propone un recorrido simbólico junto a Gabriela Mistral hacia Estocolmo, incorporando música, lecturas y performances que dialogan con su legado literario. Se pondrán en escena paisajes inspirados en Poema de Chile, así como musicalizaciones de poemas como Atacama, País de la ausencia y Dame la mano, además de composiciones originales inspiradas en cartas dirigidas a Doris Dana y Yin Yin.

La narración contará con la participación de Amparo Noguera y María Elena Duvauchelle, acompañadas por el Cuarteto Austral, el elenco de La Corre y Vuela, y el ilustrador Pablo de la Fuente, quien realizará una creación visual en vivo durante el espectáculo.

“Chile canta a Gabriela” incluirá un cuerpo de diez bailarines bajo la coreografía de Magdalena Bahamondes, con dirección escénica de Martín Erazo y dirección musical de Camilo Salinas.

La experiencia culminará con una proyección lumínica frente a La Moneda, ofreciendo un cierre inmersivo que celebra la voz y el legado de Gabriela Mistral.