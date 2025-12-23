El sector cuenta con una superficie de 2.350 m², distribuidos en 32 locales ubicados en el perímetro y 21 módulos centrales.

Cenco Alto Las Condes concretó la inauguración oficial de Alto Diseño, un nuevo espacio que reúne a más de 50 marcas chilenas lideradas por emprendedores ligados a la moda, el diseño y las tendencias, en un ambiente contemporáneo y pensado para toda la familia.

Con una ocupación total, el sector cuenta con una superficie de 2.350 m², distribuidos en 32 locales ubicados en el perímetro y 21 módulos centrales. A esto se suma una cafetería exclusiva que abrirá próximamente y una extensa área de juegos, pensada para complementar la experiencia de los visitantes.

La propuesta combina el mundo físico con el digital, permitiendo a los clientes del mall explorar nuevas tendencias, descubrir productos únicos y conectar con propuestas auténticas desarrolladas por emprendedores nacionales.

Nuevo espacio en Alto Las Condes reúne a más de 50 marcas chilenas de diseño

Macarena Bassaletti, gerente regional de Marketing, Experiencia y Sostenibilidad de Cenco Malls, destacó: “Buscamos ofrecer una experiencia diferenciadora, donde la creatividad, el diseño y la innovación estén presentes en cada espacio”.

Además, la ejecutiva agregó que este nuevo nivel representa la evolución del centro comercial y su compromiso con propuestas que marcan pauta en el retail chileno, incorporando de manera permanente el talento emprendedor en una de las zonas más concurridas del mall.

Más allá de ser un área comercial, Alto Diseño nace como una plataforma para potenciar el talento local y responder a una tendencia en alza: consumidores que priorizan productos de origen nacional y valoran una relación más cercana con las marcas.

Entre las firmas que forman parte de este espacio se encuentran CXC Madrid, Parsome, Inztinto, Okwu, LGND, Jose Herrera, Wappy, Igna Valverde, La Mura, Luau Brand, entre muchas otras.