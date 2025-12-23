Clásicos navideños disparan sus ventas: estos son los artículos más pedidos en Uber Eats

Con la llegada de las fiestas de fin de año, los pedidos a través de Uber Eats registran un notable incremento. Según un estudio reciente de la plataforma, las compras navideñas comienzan casi un mes antes, y la categoría regalos aumentó su demanda hasta un 35% en la semana previa a Navidad.

En cuanto a la gastronomía, las ventas de productos típicos de la temporada también se dispararon. Por ejemplo, la popular bebida Cola de Mono subió un 202%, las papas duquesas un 194%, el cilantro un 203%, los espárragos un 110% y las alcaparras un 82%. Además, los discos de merengue con frambuesa, infaltables en las celebraciones, registran un aumento del 208% en su demanda.

Si hablamos de regalos, los datos de Uber Eats muestran que los accesorios son los más buscados fueron los bolsos crecen un 433%, los lentes de sol un 295% y las billeteras y tarjeteros un 284%.

En el área de belleza y cuidado personal destacan los perfumes aumentaron un 208% y los sets de maquillaje registraron un alza del 129%. Por otro lado, en la categoría de bienestar y relajación, los difusores de aroma aumentan un 230% y las velas y portavelas un 92%.

Verónica Jadue, Gerente de Comunicaciones de Uber, comentó que “la tecnología está cambiando la manera en que nos preparamos para las fiestas de fin de año, permitiendo realizar compras de último minuto sin tener que salir de casa. Nuestra plataforma se ha transformado en una solución práctica para quienes necesitan ingredientes o regalos de emergencia.”

Incluso las mascotas participaron de la Navidad, ya que las ventas de juguetes para perros subieron un 198% y las de juguetes para gatos un 123%, demostrando que los regalos llegan a todos los miembros de la familia, incluidos los más peludos.