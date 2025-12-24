Este 24 de diciembre de 2025, la expectación por la llegada del Viejito Pascuero y los regalos de Navidad se hace sentir en todo el mundo.
Para quienes no quieren perderle la pista, es posible seguir su recorrido en tiempo real, conocer en qué país se encuentra y cuántos obsequios ya ha repartido durante su viaje.
Afortunadamente, existen diversas plataformas para acompañar a Santa Claus en su travesía en trineo, incluyendo sitios web y aplicaciones móviles como NORAD Tracks Santa y el Santa Tracker de Google.
Santa Tracker de Google: cómo seguir al Viejito Pascuero en tiempo real esta Navidad 2025
Para revisar dónde viene el Viejito Pascuero y cuándo llegará a Chile, tienes dos opciones.
- Google Santa Tracker: Revisa en tiempo real todo el trayecto del Viejito Pascuero en ESTE LINK. En esta plataforma también podrás ver cuántos regalos ha repartido y la cantidad de kilómetros que ha recorrido hasta ese momento.
- NORAD Santa: La North American Aerospace Defense Command (NORAD), organización que provee de defensa y control aéreo a toda Norteamérica, rastrea con sus propias herramientas. Para revisar el trayecto debes HACER CLICK EN ESTE LINK.
La herramienta también dice en cuántas horas llegará el Viejito Pascuero a Chile y cuántos regalos ha entregado.