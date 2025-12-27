Así será el peaje a luca para este Año Nuevo: los horarios y las autopistas en que regirá la medida

Vuelve el peaje a luca en el marco de la celebración de Año Nuevo, cuya medida regirá en ciertos tramos de la Ruta 5 y de la Ruta 68.

La concesionarias de las carreteras junto con el Gobierno dieron a conocer cómo funcionará el peaje a luca en el marco de la celebración de Año Nuevo.

El peaje tendrá un costo de $1.000 para autos y camionetas el miércoles 31 de diciembre y el domingo 4 de enero desde las 07:00 hasta las 13:00 horas.

En relación a los camiones de dos o más ejes, se les aplicará una rebaja del 50% respecto de la tarifa original durante dicho horario.

En este marco, Ruta del Maipo (Ruta 5) anunció que la medida se aplicará durante ambos días a los autos y camionetas que transiten en ambos sentidos.

Así será el peaje a luca en Año Nuevo

A diferencia de lo anterior, la Ruta 68 solo aplicará el descuento el 31 de diciembre a los vehículos que vayan en dirección a la costa, mientras que el 4 de enero solamente lo harán para quienes vuelvan a Santiago.

En detalle, estos son los peajes que estarán a luca en el marco de la celebración de Año Nuevo:

Ruta 68: Lo Prado y Zapata en dirección poniente el 31 de diciembre y dirección oriente el 4 de enero.

en dirección poniente el 31 de diciembre y dirección oriente el 4 de enero. Ruta 5 Norte: Las Vegas , por ambos sentidos.

, por ambos sentidos. Ruta 5 Sur: Angostura, por ambos sentidos.

Ruta del Maipo.

Se espera que este lunes 29 de diciembre el Ministerio de Obras Públicas (MOP), junto con la cartera de Transportes, Carabineros y la Asociación de concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa) entreguen nuevos detalles sobre el plan de contingencia.