Las fiestas de Año Nuevo siempre han sido un momento de celebración y reunión, pero este año muchas personas aún no tienen claro qué harán para despedir el 2025.

Tradicionalmente, esta fecha es un momento para compartir con amigos y familiares, pero las opciones varían dependiendo del presupuesto, la ubicación y los gustos de cada quien.

Algunos prefieren grandes fiestas con fuegos artificiales y música, por eso hemos preparado un listado con las mejores celebraciones que se realizarán en Santiago para recibir el 2026.

Dónde celebrar Año Nuevo 2026: conoce los precios de las mejores fiestas en Santiago

Cascada de las Ánimas

La Cascada de las Ánimas, en el Cajón del Maipo, invita a recibir el 2026 rodeados de naturaleza, buena energía y gastronomía, con cena gourmet, bar abierto y fiesta hasta las 4:30 am.

El plan incluye cena gourmet de cinco tiempos, barra premium toda la noche, DJ y brindis de medianoche, consomé y tapaditos post-fiesta, estacionamiento privado y un entorno seguro. El valor es de $155.000 para adultos y $75.000 para niños de 3 a 12 años.

Sheraton Santiago

El Hotel Sheraton Santiago realizará la Caribbean Night, una fiesta de Año Nuevo con ambiente caribeño, música, color, gastronomía y diversión durante toda la noche.

La celebración incluye un buffet premium con productos como langosta, barra libre, cotillón y sorpresas especiales para recibir el 2026, con un valor de $390.000 por persona.

Reservas: panoramas@sheraton-scl.cl y al WhatsApp: +56 9 8818 9545

Los Buenos Muchachos

A través de sus redes sociales, la famosa parrillada Los Buenos Muchachos invita a sus clientes a disfrutar de un menú especial para despedir el año y darle la bienvenida al 2026.

El Menú Año Nuevo incluye aperitivo, cóctel, entrada, plato principal, postre y bebidas durante toda la cena. También cuentan con opciones veganas. Además, podrás disfrutar de una banda tropical en vivo y una fiesta que se extenderá durante toda la noche, por un valor de $135.000 y $160.000, según el paquete elegido.

Para hacer una reserva, puedes contactar al local a través de sus redes sociales en Instagram o por WhatsApp al número +56 2 2566 4632.

Hotel Plaza San Francisco



El Hotel Plaza San Francisco ofrece una cena bailable de Año Nuevo desde las 20:00 hasta las 03:00, con menú de tres tiempos (buffet de antipastos, plato principal y postre a la mesa), vino por plato, bajativo, mesón de cábalas, cotillón, servicio de amanecida, espumante para el brindis y música durante toda la noche. Los valores son $239.000 por adulto (IVA incluido, opción en USD para huéspedes extranjeros) y $115.000 para niños de 4 a 10 años, con reservas mediante prepago y cupos limitados.

Hotel Fundador



El Hotel Fundador, en el Barrio París-Londres, realizará una cena de Año Nuevo desde las 20:00, acompañada de un show doble tributo a Marc Anthony. También hay opción de reservar habitación con acceso privilegiado al show pirotécnico de la Torre Entel y espectáculo de drones. El menú incluye appetizer del chef, trilogía marina, filete Fundador con langostino, postre Lingote Pumpkin Cake, dos aperitivos, bajativo, copa de vino, café o té, macarons, botella de espumante de 375 cc y cotillón. El valor es $85.700 por persona más IVA.