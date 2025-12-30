Todo lo que necesitas saber para celebrar este Año Nuevo en la Torre Entel

Las autoridades y la compañía entregaron detalles sobre la ubicación, horarios, cierre de calles, transporte y seguridad para disfrutar sin problemas del esperado espectáculo pirotécnico en el corazón de Santiago.

El Año Nuevo en la Torre Entel vuelve este 31 de diciembre con un show inédito que combinará fuegos artificiales de bajo impacto y mil drones de luz. CEDIDA.

Este 31 de diciembre, luego de 7 años, regresa el tradicional espectáculo de Año Nuevo en la Torre Entel, bajo el lema “Volvemos con todo”. En esa línea, el CEO de Entel, Antonio Büchi señaló que “escuchamos a las personas, y ellos querían que esta celebración volviera. Buscamos dar la oportunidad de generar espacios de conexión, donde la tecnología ayuda a que las personas estén más cerca. Este esperado retorno incluirá un show sin precedentes, que combinará 7 mil monotiros de fuegos artificiales con un innovador despliegue de mil drones de luz”.

El gerente de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales de Entel, Claudio Anabalón, explicó que “hemos trabajado durante meses con la Municipalidad de Santiago, la Delegación Presidencial y Carabineros, para garantizar una noche memorable. Nuestro objetivo es que las familias puedan disfrutar de este reencuentro, implementando los más altos estándares de seguridad en cada detalle del evento”.



CEDIDA.

En esa línea, la Municipalidad de Santiago; representantes de Entel y del Ministerio de Seguridad Pública; Ministerio Secretaría General de Gobierno; la Delegación Presidencial; Metro de Santiago y Carabineros, entregaron detalles sobre las medidas de higiene y seguridad, cortes de calle y extensión del horario de Metro y sus accesos, y recomendaciones para los asistentes.

“Llevamos meses coordinando con la Subsecretaría de Turismo para que, en estas fechas de alta concentración turística, el país cuente con un refuerzo policial que permita desarrollar un Verano Seguro. Sabemos que, históricamente, esta celebración ha congregado a más de 400 mil personas en la Alameda, siendo el evento de fin de año más multitudinario de Santiago. Por ello, nuestro objetivo es garantizar una experiencia segura, ordenada y de calidad para todas y todos los asistentes. En ese contexto, agradecemos especialmente a Carabineros de Chile por el apoyo desplegado durante estas fechas”, afirmó el ministro (s) de Seguridad Pública, Rafael Collado.



Por su parte, el delegado presidencial, Gonzalo Durán, agregó que “la vuelta de la celebración de Año Nuevo en la Torre Entel es muy importante para la ciudad, porque recupera un espacio de encuentro familiar y una tradición profundamente querida por la ciudadanía. Será un evento con un importante despliegue policial y una coordinación especial de seguridad, para que las familias puedan celebrar con tranquilidad y en un entorno seguro”.

CEDIDA.

Finalmente, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, añadió que “es un espectáculo pensado con mucho cuidado, con fuegos artificiales y drones de menor impacto sonoro, especialmente para las personas más sensibles y las mascotas. Esperamos una alta convocatoria, por lo que hemos dispuesto un amplio operativo de seguridad, cortes de tránsito y un despliegue especial de aseo para dejar el centro en buenas condiciones”.

A continuación, toda la información necesaria para disfrutar de la mejor manera esta celebración:

Cronograma del show

El evento comenzará a las 20:00 horas y finalizará a las 00:30 horas, luego del esperado show de drones y pirotecnia.

La DJ Isabella Serafini será la encargada de iniciar la fiesta a las 20:00 horas desde el escenario montado en la Alameda, a la altura de Calle Morandé. A partir de las 21:00 horas, el público podrá disfrutar de los shows en vivo de destacados artistas nacionales como La Noche, Américo y Princesa Alba.

El momento más esperado llegará a las 00:00 horas, cuando se dará inicio al espectáculo pirotécnico para dar la bienvenida a 2026. Después, se invitará al público a corear la icónica canción de la festividad, “Un Año Más”, de la Sonora de Tommy Rey.

Cierre de calles

Desde las 15:00 horas del miércoles 31 diciembre hasta las 07:00 horas del 1 de enero, se cerrarán las siguientes calles:

Poniente: Exposición.

Norte: Huerfanos.

Oriente; Vicuña Mackenna.

Sur: Tarapacá-Sazié.

Transporte público

Para facilitar el transporte de quienes asistan a celebrar el Año Nuevo en la Torre Entel, los organizadores recomiendan llegar en transporte público. Adicionalmente, y para hacer más expedita la salida, se reforzará la red de buses y Metro extenderá su servicio en la Línea 1 hasta las 01:30 horas del 1 de enero de 2026. La estación La Moneda, estará cerrada a partir de las 15:00 horas del 31 de diciembre.

“En una noche donde miles de personas vuelven a encontrarse en el centro de la ciudad, Metro cumple un rol clave: asegurar un regreso seguro, ordenado y confiable. Por eso hemos dispuesto una extensión horaria especial. Nuestro compromiso es que la fiesta termine bien, con un transporte público que esté a la altura de lo que la ciudad necesita”, dijo la gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad de Metro, Paulina del Campo.



Así, anunciaron que Metro contará con dos estaciones de ingreso: Los Héroes (accesos norte y sur) y Universidad de Chile (accesos Serrano -vereda sur- y Estado -vereda norte-), y siete de salida en Línea 1: San Pablo, Las Rejas, Estación Central, Baquedano, Tobalaba, Escuela Militar y Los Dominicos, y cuatro en Línea 3: Plaza Quilicura, Los Libertadores, Ñuñoa y Plaza Egaña.

“¡Recomendamos planificar los desplazamientos con antelación, cargar su tarjeta Bip! con tiempo y seguir las indicaciones del personal de Metro. Nuestro objetivo es que esta celebración sea una experiencia positiva, segura y ordenada para todos quienes regresen a casa utilizando el transporte público”, agregó Paulina del Campo.



Medidas de seguridad

Aparte del cierre de calles, las autoridades y organizadores indicaron que se instalarán estructuras para proteger la zona de vuelo de los drones y que se generó un plan de contingencia en colaboración con Bomberos, Carabineros y servicios médicos de emergencia.

“Disponemos de un importante contingente policial que estará desplegado estratégicamente en todo el perímetro del evento. Contaremos con personal especializado en control de orden público y patrullaje preventivo para asegurar que esta celebración se desarrolle sin inconvenientes”, comentó el jefe de la Zona Metropolitana (s) de Carabineros, general Alex Bahamondez.

Limpieza y cuidado de las calles

Respecto a los residuos e higiene, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, explicó que se trabajó un plan de aseo disponiendo de funcionarios municipales para la limpieza y orden de calles. De todas maneras, se hizo un llamado especial a los asistentes para que contribuyan llevándose sus desechos y utilizando los contenedores dispuestos en el lugar.

Además, desde la producción puntualizaron que la pirotecnia que será utilizada en el evento está compuesta por pequeñas partículas metálicas de colores que al momento de la ignición se consumen en un 99% en el aire, con lo cual se reduce la posibilidad de incendios y de residuos.

Buen uso del celular

Para aprovechar al máximo la conectividad y el uso de datos durante el evento, desde Entel recomiendan descargar previamente contenido como música, videos y mapas; cerrar las aplicaciones que no se estén utilizando; evitar conectarse a redes públicas, y distribuir las descargas entre diferentes dispositivos si se asiste en grupo. De esta manera, se asegura una mejor experiencia durante la celebración.

En casos de emergencia, se recomienda verificar que el celular cuente con las alertas SAE para poder recibir los mensajes que envían las autoridades (puede revisarse en entel.cl/nueva-normativa), mantener los dispositivos con carga completa y llevar baterías externas. Es preferible usar mensajes de texto o mensajería instantánea en lugar de llamadas, y limitar el uso a un solo dispositivo para optimizar la red.

Transmisión

Para quienes no puedan asistir presencialmente, Canal 13 realizará una transmisión especial desde las 22:15 hasta las 00:30 horas. La cobertura incluirá tanto el espectáculo pirotécnico como las presentaciones musicales, permitiendo que todo Chile pueda ser parte de esta gran bienvenida a 2026.