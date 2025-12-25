VIDEO – Alerta roja en Pichidegua por incendio forestal: Senapred pide evacuar sectores poblados

El director regional de Senapred en O’Higgins recordó a la población la importancia de llevar consigo su kit de emergencia y trasladar a sus mascotas a un lugar seguro.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para la comuna de Pichidegua, en la Región de O’Higgins, debido a un incendio forestal que afecta a la zona.

Según información entregada por la Corporación Nacional Forestal, Conaf, el incendio identificado como Larmahue se encuentra en etapa de combate y ha afectado una superficie aproximada de 0,01 hectáreas.

Las autoridades han manifestado especial preocupación debido a la cercanía de las llamas con sectores habitados, motivo por el cual brigadas de Conaf continúan trabajando intensamente para controlar la emergencia.

Alerta roja en Pichidegua por incendio forestal

Senapred indicó que la alerta roja se mantendrá vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones del incendio permitan su cancelación.

“Con esta declaración de Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). De esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”, señaló la institución.

“Hemos emitido una alerta SAE para evacuar de manera preventiva la población Primero de Mayo. Les recordamos tomar su kit de emergencia y llevar a sus mascotas para una zona segura”, indicó el Director Regional de Senapred O’Higgins, Marcelo Montesinos.