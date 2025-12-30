Secciones
Inspiración para Año Nuevo: seis maneras de preparar la mesa perfecta

La propuesta apuesta por mesas que integran color, textura y pequeños acentos que elevan la experiencia, manteniendo siempre el foco en la comodidad y en el uso cotidiano.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

Preparar la mesa para recibir el Año Nuevo va más allá de la comida, ya que es una oportunidad para crear un ambiente acogedor, elegante y lleno de buenas vibras.

Desde la elección de la vajilla y los manteles hasta los detalles decorativos y la disposición de los platos, cada elemento contribuye a una celebración más especial.

Con pequeñas ideas creativas, es posible transformar la mesa en un espacio que inspire alegría, reuniones memorables y un inicio de año lleno de estilo y armonía.

Para esta celebración, Casaideas propuso armar mesas que inviten a disfrutar sin complicaciones. Vajilla de diseño atemporal, copas y vasos para distintos momentos del brindis, además de accesorios de bar y cóctel, permiten crear una puesta en escena práctica y adaptable a distintos estilos de celebración, desde reuniones íntimas hasta encuentros más numerosos.

La propuesta apuesta por mesas que integran color, textura y pequeños acentos que elevan la
experiencia, manteniendo siempre el foco en la comodidad y en el uso cotidiano.

Set de plato y salsero de cerámica:

  • Set de plato y salsero de cerámica gres para servir cocktail y picoteos.
  • El plato tiene una capacidad de 25 L y el salsero tiene 450 ml.
  • Precio: $16.990.

Bowl de cerámica con mango:

  • Bowl para cóctel de cerámica gres con mango para tomar.
  • Tiene una capacidad de 320 ml.
  • Precio: $4.690

Set de coctelera acrílica con accesorios:

  • Set de coctelera acrílica con accesorios para preparar tus tragos favoritos. Producto libre de
  • BPA. Incluye 4 piezas: Coctelera de 500 ml, 1 tapa acrílica, 1 machacador y 1 medidor.
  • Precio: $14.990.

Set de machacador con medidor y cuchara para cocteles:

  • Set de machacador con medidor y cuchara. Ideal para hacer tus cócteles favoritos.
  • Está hecho de acero inoxidable y ABS.
  • Precio: $6.990.

Rack para salsa caliente:

  • Soporte de acero porta velita t-light y fuente de cerámica con tapa para servir salsa caliente.
  • Ideal para eventos y celebraciones.
  • Precio: $7.992 (-20%).

Bowl con división para salsa:

  • Bowl con división para salsa. Ideal para ocuparlo al hacer cócteles. Tiene un diámetro de 28 x
  • 6 cm.
  • Precio: $9.090 (-30%).

