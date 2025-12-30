Preparar la mesa para recibir el Año Nuevo va más allá de la comida, ya que es una oportunidad para crear un ambiente acogedor, elegante y lleno de buenas vibras.
Desde la elección de la vajilla y los manteles hasta los detalles decorativos y la disposición de los platos, cada elemento contribuye a una celebración más especial.
Con pequeñas ideas creativas, es posible transformar la mesa en un espacio que inspire alegría, reuniones memorables y un inicio de año lleno de estilo y armonía.
Inspiración para Año Nuevo: seis maneras de preparar la mesa perfecta
Para esta celebración, Casaideas propuso armar mesas que inviten a disfrutar sin complicaciones. Vajilla de diseño atemporal, copas y vasos para distintos momentos del brindis, además de accesorios de bar y cóctel, permiten crear una puesta en escena práctica y adaptable a distintos estilos de celebración, desde reuniones íntimas hasta encuentros más numerosos.
La propuesta apuesta por mesas que integran color, textura y pequeños acentos que elevan la
experiencia, manteniendo siempre el foco en la comodidad y en el uso cotidiano.
Set de plato y salsero de cerámica:
- Set de plato y salsero de cerámica gres para servir cocktail y picoteos.
- El plato tiene una capacidad de 25 L y el salsero tiene 450 ml.
- Precio: $16.990.
Bowl de cerámica con mango:
- Bowl para cóctel de cerámica gres con mango para tomar.
- Tiene una capacidad de 320 ml.
- Precio: $4.690
Set de coctelera acrílica con accesorios:
- Set de coctelera acrílica con accesorios para preparar tus tragos favoritos. Producto libre de
- BPA. Incluye 4 piezas: Coctelera de 500 ml, 1 tapa acrílica, 1 machacador y 1 medidor.
- Precio: $14.990.
Set de machacador con medidor y cuchara para cocteles:
- Set de machacador con medidor y cuchara. Ideal para hacer tus cócteles favoritos.
- Está hecho de acero inoxidable y ABS.
- Precio: $6.990.
Rack para salsa caliente:
- Soporte de acero porta velita t-light y fuente de cerámica con tapa para servir salsa caliente.
- Ideal para eventos y celebraciones.
- Precio: $7.992 (-20%).
Bowl con división para salsa:
- Bowl con división para salsa. Ideal para ocuparlo al hacer cócteles. Tiene un diámetro de 28 x
- 6 cm.
- Precio: $9.090 (-30%).