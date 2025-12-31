De norte a sur: conoce las 14 comunas que recibirán el 2026 con fuegos artificiales y drones

El show más reconocido a nivel nacional e internacional es el tradicional Año Nuevo en el Mar, que se realizará en la Región de Valparaíso.

Luego de siete años de ausencia, los fuegos artificiales retornarán este 31 de diciembre a la Torre Entel, en Santiago, para recibir la llegada de 2026 en un espectáculo que contempla un show artístico que incluirá la presencia de Américo, La Noche, Princesa Alba y la DJ Isabella Serafini.

Pero, además, otras 13 comunas a lo largo del país también esperarán el 1 de enero con espectáculos pirotécnicos y show de drones.

Entre ellos, el más reconocido a nivel nacional e internacional es el tradicional Año Nuevo en el Mar, que se realizará en la Región de Valparaíso.

Qué comunas recibirán el 2026 con fuegos artificiales

De acuerdo con lo ratificado por los respectivos municipios, en total son 14 las comunas que lanzarán fuegos artificiales.

De norte a sur serán las siguientes:

Arica: El espectáculo pirotécnico se realizará en la Playa Chinchorro, el Cerro Chuño y el sector Capitán Ávalos con Yerbas Buenas.

Iquique: Se realizará un show de drones, además de un evento que incluirá grupos musicales, a partir de las 21:00 horas, en la Playa Cavancha.

Caldera: Además de los fuegos artificiales, se realizará una celebración con música en vivo, a partir de las 23:00 horas en Playa Mansa.

Copiapó: Se efectuará un show pirotécnico que se prolongará por 15 minutos, desde un único punto de lanzamiento en el Parque Kaukari.

Huasco: A los fuegos artificiales se sumará la presentación de La Sonora de Tommy Rey con Tommy Jr., entre otros artistas. El show se iniciará a las 22:00 horas, en el anfiteatro de Avenida Costanera.

Los Vilos: La comuna tendrá dos shows pirotécnicos. Uno en Los Vilos, en el sector Buzo Escafandra, y el otro en Caimanes, en el Club Deportivo de Caimanes.

Las comunas del centro y sur de Chile

Santiago: Se confirmó el retorno de los fuegos artificiales en la Torre Entel, en un evento gratuito que espera atraer a cerca de 500 mil personas.

Valparaíso: El tradicional show pirotécnico tendrá una duración de 18 minutos con lanzamientos en el mar frente a Espigón, Av. Francia, cerro Barón, cerro Placeres, Santa María y caleta Portales; y en tierra, en Piedra Feliz y Molo de Abrigo.

Viña del Mar: Tendrá seis puntos de lanzamiento en el mar (Recreo, Miramar, Av. Perú, Muelle Vergara, Playa Los Marineros y Reñaca) y uno en tierra, en Punta Ossa, sector Playa del Deporte.

Limache: Presentará un show de drones con música en vivo y patio de comidas. Se llevará a cabo desde las 18:00 horas en el Estadio Ángel Navarrete Candia.

El Quisco: También tendrá un espectáculo de drones, que se llevará a cabo en la Playa Los Corsarios, sector El Norte, desde las 20:00 horas, con presentación del DJ Pablito Pesadilla.

San Antonio: Presentará un show pirotécnico de bajo impacto sonoro, con una duración de 15 minutos, en la costa de la comuna.

Pucón: Contempla dos espectáculos, el primero a partir de las 21:00 horas, donde habrá un show artístico en calle Ansorena. Luego, cerca de las 23:30, se realizará un show pirotécnico de 15 minutos en Playa Grande, en el Lago Villarrica.

Valdivia: En la comuna se realizará un show de fuegos artificiales desde playa Los Molinos, acompañados de música, desde las 20:00 horas.