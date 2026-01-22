La estatal aclaró que su rol se limita a comercializar derivados del petróleo a las distribuidoras y que no fija ni regula los precios finales, los cuales se determinan libremente en un mercado abierto y competitivo.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) dio a conocer durante la tarde de este miércoles su Informe Semanal de Precios de los Combustibles, en el que informó las variaciones que registrarán las bencinas en Chile a partir de este jueves 22 de enero.

Es importante recordar que el precio de las gasolinas se ajusta cada tres semanas, mientras que el valor de la parafina se actualiza semanalmente, todos los jueves.

Desde Enap explicaron en su informe que una de sus funciones principales es “comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes”.

Agregan también que “Enap no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, lo que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”.

¿Cuánto bajaron las bencinas? estos son los nuevos precios de los combustibles

De acuerdo con el Informe Semanal de Precios elaborado por ENAP, las variaciones informadas son las siguientes: